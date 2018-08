Boxerul Bogdan Bota, pe podium la Cupa României la Box

Boxerul băimărean Bogdan Bota a reuşit o performanţă deosebită: a cucerit locul III la Cupa României la Box, competiţie desfăşurată în perioada 1 – 5 august la Iaşi.

Performanţa pugilistului băimărean este demnă de menţionat în condiţiile în care vine după o pauză competiţională de 7 ani.

“Am început să boxez la 16 ani, în septembrie 1998. Am mai mult de 10 medalii naţionale şi internaţionale şi peste 300 de meciuri disputate. Din 2011 însă am pus mânuşile în cui şi am făcut o pauză, dar în acest an am revenit în ring”, spune Bogdan Bota.

Pentru a reveni în formă, sportivul a dovedit o voinţă de fier. A început antrenamentele în 8 ianuarie şi zilnic a făcut câte două şedinţe intense de pregătire. Pentru a putea să participe la Cupa României la Box, Bogdan a fost nevoit să-şi achite singur toate taxele aferente atât pentru el cât şi pentru club şi a reuşit acest lucru cu ajutorul prietenilor care au crezut în el şi care i-au întins o mână de ajutor.

“Vreau să le mulţumesc tuturor celor care m-au sprijinit la antrenamente, care au fost alături de mine şi în sală şi în ring. Am fost sprijinit de prieteni pentru că am luat-o practic de la zero atât la club cât şi în viaţa sportivă”, a mai spus boxerul.

A concurat la categoria 91 de kilograme cu sportivi mult mai tineri decât el, dar a reuşit să se impună ajungând pe podium. Nu se mulţumeşte însă cu atât şi şi-a propus ca până la finele acestui an să ajungă numărul 1 naţional şi să prindă un loc în lotul naţional. Până atunci se îmaprte între antrenamentele la CSM Baia Mare unde este legitimat şi munca de profesor antrenor de box de la CSS 2 Baia Mare.