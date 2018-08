Berea, băutura care poate fi integrată într-un stil de viață sănătos

Mineralele sunt esentiale in realizarea functiilor metabolice si au un rol cheie in buna functionare a organismului. Calciul, magneziul, sodiul, fierul sau potasiul aduc fiecare cate un beneficiu specific. Printr-o dieta variata si echilibrata, ne putem asigura ca organismul asimileaza necesarul de minerale. Berea, bautura obtinuta din ingrediente 100% naturale: cereale, hamei si apa, contine minerale si poate fi integrata intr-un stil de viata sanatos in conditiile unui consum moderat.

Berea contine sodiu, magneziu, calciu, potasiu sau fier – minerale necesare organismului

In cazul berii, 75% din mineralele pe care le contine provin din malt (orz sau alte cereale supuse unui proces de prajire), iar restul de 25% din apa.

Maltul, ingredient care intra in procesul de fabricare a berii, este bogat in vitamine (A, B si C) si minerale, in principal sodiu si magneziu – doua dintre elementele indispensabile pentru rehidratarea organismului dupa efort fizic. Astfel, berea fara alcool poate oferi organismului uman beneficiul rehidratarii, deoarece compenseaza pierderile de sodiu si magneziu din organism.

„Prin continutul de fibre, vitamine si minerale, berea poate avea un aport important la dieta noastra alimentara. Fiecare tip de mineral are rolul sau in mentinerea sanatatii, insa este extrem de important ca acesta sa fie asimilat in prezenta altor minerale cu functii asemanatoare. Acesta este marele avantaj pe care il ofera berea – datorita ingredientelor sale naturale, in bere se regasesc majoritatea mineralelor esentiale. Bineinteles, trebuie sa avem intotdeauna in vedere ca in varianta cu alcool berea sa fie consumata cu moderatie”, spune dr. Corina Zugravu, presedintele Centrului de Studii despre Bere, Sanatate si Nutritie.

Calciul este cel mai abundent mineral din organismul uman, iar dintre toate mineralele continute de bere, aduce cele mai multe beneficii: ajuta la sanatatea muschiului inimii, alaturi de potasiu, la mentinerea in stare buna a structurii osoase si a dentitiei, alaturi de fosfor, dar si la prevenirea riscului de aparitie a osteoporozei.

Potrivit unui comunicat remis 9am, potasiul stabilizeaza tensiunea arteriala, imbunatateste functiile cerebrale, regleaza nivelul de aciditate din corp si stimuleaza detoxifierea organismului. Asimilarea potasiului in organism este mai eficienta in prezenta magneziului, iar in interactiunea cu sodiul din bere raportul este unul benefic pentru mentinerea tensiunii arteriale in limite normale.

Fierul, un alt mineral care se regaseste si in bere, in mod special in berea bruna, are rol in transportul oxigenului de la plamani catre celule.

Pentru a ajuta organismul sa isi completeze doza zilnica recomandata de minerale, dieta alimentara trebuie sa fie una echilibrata, iar un pahar de bere, incadrat in cantitatile unui consum moderat asa cum este definit de catre Organizatia Mondiala a Sanatatii, adica 330 ml/zi pentru femei si 660 ml/zi pentru barbati, poate avea o contributie la mentinerea starii de bine a organismului.