Banca Mondială: India a depăşit Franţa şi a devenit a şasea cea mai mare economie a lumii. Va urca pe locul 4 până în 2022

India a depăşi Franţa şi a devenit a şasea cea mai mare economie a lumii, arată ultimele date oferite de Banca Mondială, transmite Bloomberg.

Naţiunea din sudul Asiei este o economie de 2.597 mld. dolari, cu puţin mai mare decât Franţa cu un PIB de 2.582 mld. dolari.

India va deveni a patra cea mai mare economie mondială până în anul 2022, potrivit estimărilor FMI.

Cu toate acestea, la o populaţie de 1,324 miliarde de locuitori, India are în acest moment un PIB per capita de 1.961,5 dolari, în timp ce Franţa are un PIB pe cap de locuitor de aproximativ 38.594 dolari.