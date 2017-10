Băimăreni amendaţi de jandarmi pentru că au făcut scandal

Mai multe amenzi au fost nevoiti sa aplice, in ultimele zile, jandarmi maramureseni persoanelor care au facut scandal si au deranjat linistea baimarenilor. S-aintimplat de trei ori in ultimele doua zile , in fiecare dintre cazuri jandarmii fiind solicitati sa intrevina pentru a calma spiritele .

Sâmbătă, 21 octombrie a.c., în jurul orei 23:30 jandarmii au fost solicitaţi să intervină şi au aplicat o sancţiune contravenţională cu amendă, în intersecţia bulevardului Decebal cu bulevardul Independenţei din Baia Mare, unde un bărbat în vârstă de 31 ani, cu domiciliul în localitatea Baia Mare, a adresat expresii jignitoare trecătorilor, a tulburat liniştea locuitorilor din zona prin strigate şi larma iar la cererea agentului constatator de a se legitima acesta a refuzat.

Duminică, 22 octombrie a.c., în jurul orei 00:20, jandarmii au fost solicitaţi să intervină la secţia U.P.U. a Spitalului Judeţean Baia Mare, unde un bărbat în vârstă de 34 ani, cu domiciliul în localitatea Baia Mare, a adresat injurii atât personalului medical cât şi agentului de pază. Şi acest cetăţean a fost sancţionat cu amendă de către jandarmi.

De asemenea în jurul orei 01:50, pe strada Păltinişului din Baia Mare, doi tineri, ambii cu vârsta de 24 ani, unul din localitatea Baia Mare iar celălalt din Baia Sprie, au tulburat liniştea locatarilor prin strigate si larma. Celor doi tineri le-au fost aplicate sancţiuni contravenţionale.

Cetăţenii pot solicita ori de câte ori este nevoie sprijinul forţelor de ordine publică, fie prin contact direct, fie prin apelarea numărului unic de urgenţe „112”.