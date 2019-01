Baia Mare pășește cu dreptul în 2019. Şapte milioane de euro în conturile Primăriei Baia Mare

Primarul Municipiului Baia Mare Cătălin Cherecheş a convocat prima ședință a Consiliului Local din acest an. Proiectele de hotărâre au vizat refinanțarea creditelor istorice contractate începând cu anul 2005, utilizarea excedentului bugetar al anului 2018 și proiectul privind Mobilitate urbană durabilă din Municipiul Baia Mare în vederea finanțării acestuia.



Majoritatea consilierilor locali au votat modul în care va fi utilizat excedentul bugetar al municipalității din anul 2018. Astfel, Baia Mare a pășit cu dreptul în noul an, în conturile municipalității fiind 7 milioane de euro (aproximativ 20 milioane lei excedentul bugetar la finalul anului 2018 la care se adaugă 10 milioane lei reprezentând cota din impozitul pe venitul global aferent lunii decembrie 2018).

Municipiul Baia Mare – cel mai mic grad de îndatorare dintre municipiile reședință de județ

Consiliul Local a votat, proiectul de hotărâre privind refinanțarea creditelor istorice contractate de primărie începând cu anul 2005. În urma acestei decizii, municipalitatea va economisi 500.000 euro pe an. Baia Mare are la această oră cel mai mic grad de îndatorare dintre municipiile reședință de județ, acesta fiind de 5%, în timp ce orașe precum Sibiu, Cluj Napoca, Oradea sau Brașov au atins maximul de îndatorare de 30%. În baza renegocierilor cu instituțiile bancare, având în vedere noile condiții de finanțare, respectiv nivelul dobânzilor și valoarea ROBOR, primarul Cătălin Cherecheș a propus rediscutarea creditelor istorice, reducând astfel cheltuiala autorității locale băimărene cu mai mult de 500.000 euro pe an.

Municipalitatea a depus spre finanțare proiectul de Mobilitate urbană durabilă al Municipiului Baia Mare în valoarea totală de 17 milioane de euro

La inițiativa primarului Cătălin Cherecheș a fost aprobat obiectivul de investiție „Mobilitate urbană durabilă prin modernizarea spațiilor publice din Municipiul Baia Mare”. Ca obiectiv general proiectul constă în modernizarea și extinderea zonelor pietonale a trei zone publice de atractivitate ale municipiului Baia Mare, contribuind astfel la încurajarea mobilității durabile a persoanelor și la revitalizarea spațiilor publice și creșterea nivelului privind calitatea vieții în mediul urban.

Este vorba de reconfigurarea Pieței Universității, a Pieței Revoluției și a Pieței Gării din punct de vedere al accesibilității urbane durabile și a calității peisajului ambiental în vederea ridicării indicatorilor calității vieții urbane la nivelul valorilor medii europene. Acest proiect a fost depus spre finanțare în data de 27 iulie 2018, în cadrul Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4, valoarea totală a proiectului fiind de 17 milioane de euro, execuția va începe în acest an și se va finaliza în 2020.

(www.baiamare.ro)