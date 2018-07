Automobil electric românesc PRODUS LA BAIA MARE

Un grup de întreprinzători din Maramureş a lansat proiectul celei mai ieftine maşini electrice Made in România, automobilele GTG urmând să fie asamblate la Baia Mare şi vândute la un preţ care porneşte de la 13.700 de euro. Noile automobile asigură o autonomie de o zi în traficul din oraş.

”Cred că automobilele electrice pot deveni foarte accesibile tuturor. Credem că putem găsi soluţia ca fiecare dintre noi, mai devreme sau mai târziu, să devină posesorul unui automobil electric care să-i rezolve problema imediată de deplasare de la punctul A la punctul B într-un oraş,” a declarat pentru Mediafax Gheorghe Mureşan, managerul firmei producătoare. ”Iniţial, am fost un mare producător de confecţii textile, dar din cauza crizei, piaţa s-a redus dramatic. Umblând prin ţări din Asia, am văzut cum au rezolvat alţii problema transportului electric şi aşa ne-a venit ideea de a produce şi în România maşini electrice. Îi admir ingeniozitatea şi puterea de muncă a lui Elon Musk şi de acolo ni se trage ideea, de la neliniştea permanentă specifică oamenilor de succes. Am încercat cu resurse minime, în condiţiile pieţei din România, să încropim o idee de afaceri în acest domeniu.”

Firma pe care o conduce vrea să producă, în viitor, maşini cu caroserie din PVC, astfel încât să se poziţioneze pe piaţă drept producătorul celei mai ieftine maşini electrice din România.

Pentru a porni producţia, întreprinzătorii din Baia Mare au luat legătura cu producători de componente auto din diverse ţări – caroserie, cabluri, motor, electronică astfel că şi-au făcut o idee despre ce presupune o astfel de afacere.

”Suntem în faza de implementare a proiectului, care se ridică la 1,5 milioane de euro, din care 74% din fonduri europene şi restul din fonduri proprii. Proiectul presupune o linie de asamblare la Baia Mare şi una de testare, aici urmând să lucreze peste 20 de angajaţi. Avem termen să punem în funcţiune linia de asamblare în februarie 2019, va avea o capacitate de 10 maşini pe schimb, iar pe an 4.000 de bucăţi, în prima fază. Conceptul automobilelor aparţine unuidesigner italian. Deja am scos pe piaţă primele maşini, două fiind asamblate la Baia Mare, celelalte două la un partener din Bucureşti. Livrarea se face acum la trei luni, dar după punerea în funcţiune a liniei de asamblare termenul se va scurta la două-trei săptămâni”, a explicat Gheorghe Mureşan pentru gândul.info.

Firma va produce într-o primă fază, în cinci variante de culoare, două modele de automobile – Oxygen, cu 2 locuri şi Ozone, cu 4 locuri, dar vrea să dezvolte şi o autoutilitară transport marfă cu două locuri, numai bună pentru distribuţii şi livrare diverse produse în oraşe.

Maşinile au o viteză maximă de 55 – 60 km/h, fiind asigurată o autonomie de o ziîntreagă în traficul din oraş, încărcarea bateriei având loc peste noapte, la fel ca un telefon mobil. Încărcarea se face la o priză de 16 amperi, uşor de instalat în garajul de acasă.

Bateriile folosite sunt cu Pb-Gel, cele mai ieftine, cu o durată de viaţă de peste 5 ani şi cu care se pot parcurge 50 – 60.000 de km, dezavantajul fiind că nu dispun de încărcare rapidă, dar producătorii intenţionează să doteze maşinile, opţional, şi cu baterii cu Litiu, care se încarcă rapid.

”Ne aşteptăm ca acest tip de maşină să modifice comportamentul de cumpărare al utilizatorilor, pentru că, până acum, toată lumea îşi cumpăra maşini destinate distanţelor lungi, dar le folosea în oraş. Maşinile noastre sunt pentru folosire în oraş, sunt mici, uşor de parcat, se strecoară lejer în trafic, încap foarte uşor în locuri imposibile. Ozone are 2,90 m lungime, iar Oxygen doar 1,9 m lungime. Costul de transport ar fi de numai 2,5-3 lei/100 km”, a precizat managerul băimărean.

Costurile maşinilor pornesc de la 13.700 de euro şi cresc în funcţie de dotări, preţul fiind subvenţionat 50%, în condiţiile în care cumpărătorul plăteşte, în realitate, doar jumătate din sumă, prin programul Eco-tichet.

Una dintre maşinile electrice GTG aflate în circulaţie, un prototip produs la Baia Mare, este folosită de managerul firmei de doi ani, perioadă în care a testat-o, a văzut cum funcţionează, ce performanţe înregistrează, ce mai trebuie completat pentru a deveni o maşină funcţională.

”Am parcurs cu ea până acum 8.000 de km, numai în oraş. Am economisit, astfel, 960 de kg de noxe poluante care nu au ajuns în atmosferă, mai mult decât greutatea maşinii. Cum ar fi dacă jumătate din maşinile care ar circula într-un oraş ar fi electrice? Ce aer s-ar respira? Zero poluare este un alt avantaj al unei maşini electrice”, a conchis Gheorghe Mureşan.