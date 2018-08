Au început lucrările la DN 18 B Baia Mare – Târgu Lăpuş – FOTO

Luna august a venit cu o veste bună pentru maramureşeni. În prima zi a lunii pe DN 18 B s-au inceput lucrarile pe o lungime de 250 metri ca tronson experimental. Joi, 2 august au sosit in Maramures si cei care se ocupa de prelevarea probelor pentru laborator si care in 2 saptamani vor oferi reteta pentru asfalt. Lucrarile vor fi reluate in forta din 20 august, dupa Sfanta Maria.

“Lucrarile la Drumul National 18 B Baia Mare – Targu Lapus au inceput in aceasta saptamana asa cum am promis alaturi de conducerea CNAIR. Vreau sa felicit echipa de proiect mobilizata la Grosi si sa le multumesc pentru felul sanatos in care abordat aceasta lucrare si le promit si public ca voi fi intre ei zilnic pentru a monitoriza progresul procesului tehnologic”, a precizat Gabriel Zetea, preşedintele CJ Maramureş.

Pentru reabilitarea drumului se foloseşte io tehnologie inedită, respectiv “reciclarea in situ”. Metoda reciclării presupune decopertarea drumurilor, iar materialul astfel realizat se refoloseşte. Metoda presupune folosirea unui utilaj, denumit tren de reciclare in situ, care execută frezarea straturilor distruse pe care le amestecă cu diverse adaosuri, urmată de aşternerea acestora pe drum. Un avantaj al acestei metode este rapiditatea în execuţie, ajungându-se la 1–1,5 km de drum reabilitat/zi.

“Reciclarea in situ (procesul tehnologic ales de catre CNAIR) se realizeaza in regie proprie si sunt hotarat ca pentru bugetul de anul viitor sa propun consilierilor judeteni achizitia unui astfel de utilaj care reduce cu pana la 35% costurile de reparatii pe drumurile judetene”, a mai spus Zetea.

În ceea ce priveşte termenul de execuţie, preşedintele Consiliului judeţean Maramureş spune că lucrările ar putea fi finalizate în primăvara anului viitor.

“In acest an preconizam finalizarea lucrarilor intre Baia Mare si Cernesti ( aproximativ 25 de km) in luna octombrie si apoi reluarea lor intre Cernesti si Targu Lapus in primavara anului viitor. In functie de conditiile meteorologice din noiembrie ar fi posibil si depasirea planului anuntat. Ne cerem scuze anticipat participantilor la trafic care vor fi deranjati dar specificul reciclarii in situ presupune stoparea circulatiei pe o banda pe distante ceva mai lungi. O sa fim multumiti cu totii din fericire atunci cand vom avea un drum national in stare buna asa cum merita lapusenii!!!”, a concluzionat Zetea.