Au crescut un animal timp de 2 ani crezând că e câine

O familie din China a avut parte de surpriza vietii: catelul pe care l-au crescut timp de 2 ani nu era de fapt un caine. In realitate, animalul de companie era o specie pe cale de disparitie vanata intens in China – un urs negru.

“Catelul” a fost cumparat de pe marginea drumului cand familia se afla in vacanta. L-au hranit cu biberonul cu lapte cand era mic, insa a inceput sa consume din ce in ce mai multa hrana. Potrivit The Sun, “catelul” ajunsese sa manance o cutie de fructe si doua galeti de taitei pe zi.

Stapanii au crezut ca e un catel rasa Mastiff tibetan, insa animalul a crescut mult prea mare. In momentul in care a inceput sa mearga pe doua picioare si-au dat seama ca patrupedul e de fapt un urs negru, o specie protejata.

Ursii negri sunt in pericol din cauza braconajului. In multe tari asiatice, inclusiv China, sunt vanati pentru diferite parti ale corpului folosite ulterior in remedii naturiste. Conform declaratiilor oficialilor, stapanii nu vor fi cercetati pe deplin pentru detinerea unei specii pe cale de disparitie pentru ca au depus eforturi sa contacteze autoritatile in momentul in care si-au dat seama ca au crescut un urs negru timp de 2 ani.

Familia a contactat Centrul Yunnan pentru Animale Salbatice si a cerut ajutorul specialistilor. Ursul a fost tranchilizat si se afla acum in grija Centrului.

Vezi cum arata ursul confundat cu un catel timp de 2 ani in video-ul de jos: