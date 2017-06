Au cheltuit 850 milioane de euro pe Barajul Runcu şi acum vor să oprească lucrările aproape de final

Barajul Runcu, dacă este să ne luăm după datele oferite de către Prefectura Maramures, a costat Statul Român în 30 de ani circa 850 milioane de euro. Autorităţile iau in calcul sistarea lucrărilor la cota la care a ajuns acum lucrarea. Asta pentru că, susţin ele, barajul poate asigura volumul de apă necesar pentru zona Maramureşului Istoric.

“Din păcate, după 1990, nu numai în Baia Mare sau în Maramureş, dar peste tot în România lucrurile s-au complicat, astfel că acest obiectiv legat de alimentarea cu apă a Băii Mari nu cred că mai stă în picioare. Cred că în momentul de faţă Barajul Firiza ajută foarte mult zona aceasta a Băii Mari, deci nu cred că ar mai fi necesară o suplimentare a apei. Partea de producere a energiei electrice nu mai este nici ea în plan. Electrica şi-a manifestat la un moment dat intenţia de a nu mai face nicio investiţie aici. S-au reluat discuţiile, i-am adus la masa negocieilor, spunându-le că vrem să construim acest baraj, iar dânşii şi-au manifestat dorinţa ca în cazul în care noi reuşim să îl finalizăm o să se gândească şi ei să mai investească în zonă pentru a face acele capacităţi de producţie”, a spus Marius Cristian Ciulbea, director, Administraţia Bazinală de Apă Someş-Tisa.

Pentru finalizarea barajului ar mai fi necesare 50 milioane de euro, bani care nu vor fi uşor de obţinut. Mai ales că pentru această lucrare se alocă în fiecare an unul sau două milioane de euro, ceea ce înseamnă că cele 50 milioane de euro vor fi acoperite peste 20 de ani.

La ora actuală autorităţile susţin că volumul de apă care s-ar aduna în baraj ar acoperi zona: “Cei 50 de milioane de euro, ţinând cont de bugetul fiecărui an, de un milion sau două de euro, ne-ar mai trebui minim 20 de ani ca să finalizăm lucrarea. Dacă am opri lucrarea la acest nivel de acum, atunci trebuie să vedem ce ar însemna aceasta”.