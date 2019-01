Atenţie şoferi, vizibilitate redusă de ceaţă, sub 100 de metri, în Pasul Prislop

Vremea a fost in general inchisa. Cerul a fost mai mult noros si pe arii relativ extinse a nins slab. Cantitatea maxima de precipitatii inregistrata a fost de 3.8 l/mp, la Suciu de Jos. Vantul a suflat slab la moderat cu intensificari in zona montana inalta de pana la 54 km/h, unde a viscolit ninsoarea. Temperatura maxima a fost cuprinsa intre -3 grade in Baia Mare si 3 grade la Sighetu Marmatiei

Grosimea stratului de zapada masura aseara pana la 68 cm, la Firiza.

La primele ore ale diminetii temperatura aerului era cuprinsa intre -7 grade la Targu Lapus, Ocna Sugatag, Cavnic, – 6 grade la Borsa, Viseu de Sus, Petrova si -5 grade in Baia Mare, Baia Sprie, Seini. Cel mai rece a fost in Pasul Gutai, -10 grade.

Circulatia rutiera se desfasoara in conditii de iarna. Carosabilul sectoarelor de drumuri nationale din judet este curat si umed, cu exceptia DN 18, pe Dealul Hera, intre km 84 si km 94, respectiv in Pasul Prislop, intre km 156 si km 180, unde se gaseste pe carosabil un strat de zapada framantata, cu grosimea cuprinsa pana la 1 cm. Cerul este acoperit, ninge, pe DN 18, in Pasul Gutai, la Viseu de Sus si in Pasul Prislop. Pe DN1C si E58 fulguieste. Vizibilitatea este redusa de ceata, sub 100 de metri, pe DN18, in Pasul Prislop, intre km 165 si km 175. Angajatii sectiei de drumuri nationale au actionat cu 16 utilaje si au raspandit 86 tone sare. De asemenea, s-a utilizat o cantitate de 1400 tone clorura de calciu pe DN1C si E58.

Nivelurile si debitele cursurilor de apa au fost in scadere usoara. Nu au fost semnalate probleme, datorita fenomenelor de iarna instalate. Gheata este prezenta la malul raurilor Tisa, Viseu, Cisla, Vaser, Ruscova, Iza, Lapus, Suciu, Cavnic, Sasar, Firiza, Nistru. Se mentin podurile de gheata formate pe raul Mara, dar si podurile de gheata cu ochiuri de pe cursurile raurilor Iza, Botiza, Mara, Cosau, Barsau, Cavnic si Firiza. Exploatarea acumularii hidtrotehnice Stramtori-Firiza se realizeaza in conditii de siguranta, conform regulamentului.

Nu sunt probleme in alimentarea cu energie electrica a localitatilor din judet.

Stratul de zapada masoara: 77 cm la Cavnic, 76 cm in Pasul Gutai, 68 cm la Firiza, 64 cm la Baiut, 55 cm la Luhei, 49 cm la Coroieni, 38 cm la Grosii Tiblesului, 38 cm pe Valea Vaserului, 37 cm in Baia Borsa si Poiana Borsa, 32 cm la Leordina, 31 cm la Razoare, 30 cm la Suciu de Jos si Moisei, 29 cm la Targu Lapus, 23 cm in Baia Mare, 20 cm la Vf. Iezer, 19 cm la Ocna Sugatag, 15 cm la Sighetu Marmatiei.

Valori ale temperaturii aerului la aceasta ora: -7 grade la Targu Lapus, Cavnic, Borsa, Viseu de Sus, Petrova si Ocna Sugatag, -6 grade la Sighetu Marmatiei si Baia Sprie, -5 grade in Baia Mare, Seini, Somcuta Mare.

Prognoza meteorologica arata ca vremea va fi astazi, in Maramures, in general inchisa. Cerul va fi noros si temporar va ninge. Vantul va sufla slab la moderat cu intensificari pe crestele montane, viscolind ninsoarea. Temperaturile maxime vor fi cuprinse intre -6 si -3 grade, iar cele minime, in crestere fata de noaptea precedenta, intre -7 si -4 grade.

Maine, 13 ianuarie a.c., sunt asteptate ninsori pe arii extinse. Noaptea, izolat si trecator, vor fi si precipitatii sub forma de lapovita ce pot favoriza formarea poleiului. Local cantitatile de apa vor insemnate si se va depune strat consistent de zapada. Vantul va sufla slab la moderat, iar in cursul noptii cu intensificari locale, iar la munte va sufla moderat pana la tare, viscolind ninsoarea. Temperaturile maxime vor fi cuprinse intre -2 si 1 grad, iar cele minime intre -4 si 0 grade. Izolat se va semnala ceata