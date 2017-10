Atenţie şoferi ! E Cod galben de ceaţă în Maramureş

Specialiştii Administraţiei naţionale de Meteorologie au emis în acesta dimineaţă Cod galben de ceaţă pentru judeţul Maramureş. Avertizarea este valabilă până la 17-10-2017 ora 11:30

In textul avertizarii se precizeaza ca in Maramures , mai precis in zona localitatilor Șomcuta Mare, Târgu Lăpuș, Ulmeni, Ardusat, Coltău, Cupșeni, Fărcașa, Gârdani, Lăpuș, Mireșu Mare, Recea, Remetea Chioarului, Sălsig, Satulung, Valea Chioarului se va semnala ceaţă care determină scăderea vizibilităţii, local sub 200 m, izolat sub 50 m valabilă mai cu seama pentru zonele Târgu Lăpuş, Coroieni, Suciu de Sus.