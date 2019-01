Atenţie şoferi, ceaţă densă în Pasul Prislop

Vremea a fost inchisa. Pe arii extinse, indeosebi in cursul zilei, a nins slab. Cantitatea maxima de precipitatii inregsitrat a fost de 1.8 l/mp, la Moisei. Vantul a suflat slab la moderat, cu intensificari in zona montana inalta cu viteze de pana la 90 km/h la Vf Iezer, unde a spulberat zapada. Temperaturile maxime au fost cuprinse intre -5 grade la Targu Lapus, Ocna Sugatag si -3 grade in Baia Mare. Izolat, la munte s-a semnalat ceata.

Stratul de zapada este prezent pe arii extinse si masura pana la 69 cm, la Firiza.

La primele ore ale diminetii temperatura aerului era cuprinsa intre -8 grade in Pasul Gutai, -6 grade la Ocna Sugatag, Borsa, Cavnic, Petrova, -5 grade Viseu de Sus, -4 grade la Sighetu Marmatiei si -2 grade in Baia Mare. Indicele de racire a atins valoarea de -33 grade la statia meteorologica Iezer.

Circulatia rutiera se desfasoara in conditii de iarna. Zapada framantata, cu grosimea de pana la 1 cm, se gaseste depusa pe DN18, in Pasul Prislop, intre km 156 si km 180. Cerul este acoperit si ninge, la aceasta ora, pe toate sectoarele de drumuri nationale din judet. Vizibilitatea este redusa de ceata, sub 100 de metri, pe DN18, in Pasul Prislop, intre km 165 si km 175. Angajatii sectiei de drumuri nationale au actionat cu 12 utilaje si au raspandit 38,5 tone sare. De asemenea, s-a utilizat cantitatea de 600 litri clorura de calciu.

Pe sectoarele de drumuri judetene au fost semnalate precipitatii sub forma de ninsoare. Angajatii societatii care asigura practicabilitatea drumurilor judetene au intervenit cu 32 utilaje si au imprastiat 505 tone material antiderapant.

Valori ale temeperaturii aerului acum: -7 grade in Pasul Gutai, -6 grade la Borsa, Cavnic, Ocna Sugatag, Petrova, Viseu de Sus, -5 grade la Targu Lapus, -4 grade la Sighetu Marmatiei si -3 grade in Baia Mare, Seini si Somcura Mare.

Nivelurile si debitele cursurilor de apa din judet au fost in scadere usoara, influentate de fenomenmele de iarna. Nu au fost semnalate probleme deosebite. Gheata este prezenta la malurile raurilor Tisa, Viseu, Vaser, Ruscova, Iza, Barsau, Suciu, Cavnic, Sasar, Firiza si Nistru. Pod de gheata este format poduri pe râul Mara, iar pe cursurile râurilor Iza, Botiza, Mara, Cosau, Barsau, Cavnic si Firiza sunt poduri de gheata cu ochiuri. Curg sloiuri de gheata pe raurile Tisa, Viseu si Somes.

Stratul de zapada masoara: 77 cm in Pasul Gutai, 76 cm la Cavnic, 69 cm la Firiza, 64 cm la Baiut, 57 cm la Luhei, 50 cm la Coroieni, 43 cm pe Valea Vaserului, 38 cm in Poiana Borsa, si Baia Borsa 30 cm la Targu Lapus, Suciu de Jos, Razoare si Grosii Tiblesului, 28 cm la Sacel, 26 cm la Mara, 23 cm in Baia Mare, 20 cm la Vf. Iezer si Ocna Sugatag, 15 cm la Sighetu Marmatiei.

Nu sunt probleme in alimentarea cu energie electrica a localitatilor.

Se mentin avertizarile cu privire la pericolul de avalansa in Muntii Gutai (Creasta Cocosului), dar și in Muntii Maramuresului. Salvamontistii maramureseni au menționat ca, in zona Creasta Cocoșului, la altitudini de peste 1400m precum si pe vaile montane, zapada depaseste 100 cm. Stratul de zapada este foarte instabil, iar pericol de avalansa este de gradul 3-4. Salvamontistii maramureseni au montat in zona panouri de avertizare si de acces restrictionat pe traseul spre Creasta Cocosului. Din cauza precipitatiilor sub forma de ninsoare in aversa, s-au prabusit copaci, sub greutatea zapezii pe traseul montan Mina Suior – Poiana Boului – Creasta Cocosului. Atragem atentia amatorilor de drumetii montane sa nu se aventureze pe trasee si sa tina cont de recomandarile salvamontistilor si jandarmilor montani maramureseni.

Este ultima zi de vacanta pentru elevi si rugam cetatenii care se vor deplasa catre partiile de schi sa isi parcheze regulamentar autoturismele pentru nu perturba traficul rutier in zona si a permite accesul autospecialelor de interventie (ambulanta, SMURD, pompieri, politie, jandarmi).

Vremea va fi si astazi inchisa. Pe arii extinse va ninge. Local cantitatile de apa vor depasi 15-20 l/mp, iar izolat la munte 25 l/mp, unde se va depune strat consistent de zapada (5-10 cm). Vantul va sufla slab la moderat iar in cursul noptii cu intensificari locale cu viteze de pana la 45-50 km/h, iar la munte vor depasi 70-80 km/h, unde va viscoli si spulbera ninsoarea. Temperaturile maxime vor fi cuprinse intre -2 si 1 grad, iar cele minime in crestere fata de noaptea precedenta vor fi intre -3 si 0 grade. Izolat se va semnala ceata.

Luni, 14 ianuarie a.c., prognoza meteorologica prevede ca vremea se va mentine inchisa in judet. Va ninge pe arii extinse. Izolat si trecator, ziua vor fi precipitatii sub forma de lapovita ce vor favoriza depunerea poleiului. Local cantitatile de apa vor depasi 10-15 l/mp si se va depune strat nou de zapada. Vantul va sufla slab la moderat, cu intensificari temporare, ziua cu viteze de pana la 45-50 km/h, iar la munte cu 70-80 km/h, unde va viscoli ninsoarea. Temperaturile maxime vor fi cuprinse intre 1 si 4 grade, iar cele minime intre -8 si -5 grade.