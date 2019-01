Atenţie băimăreni, a apărut un nou tip de înşelăciune: Metoda “fratele”. Mai mulţi băimăreni creduli au căzut deja în plasa indivizilor puşi pe căpătuială. Ultima găselniţă a escrocilor a fost dezvăluită pe reţelele de socializare în speranţa că băimărenii vor fi mai atenţi.

“A aparut o noua inselaciune!

Zilele trecute a aparut un strain la usa unei doamne in varsta (aprox 80 de ani). S-a prezentat ca fiind fratele unui vecin. I-a spus ca a fost plecat in ultimii ani in strainatate, ca acum s-a intors in tara si fratele lui nu e acasa. I-a cerut numarul de telefon al ,,fratelui ” sau cu scuza ca si-a schimbat telefonul si a pierdut numarul.

Apoi l-a sunat pe ,,fratele lui” s-a facut ca vorbeste cu el la telefon, iar dupa ce a inchis i-a cerut doamnei 250 de lei pt combustibil si alimente” ca nu avea lei.

A promis ca revine in cateva ore cu ei inapoi, indata ce schimba euro in lei. Ea a fost credula si i-a dat. Apoi spre seara, cand s-a intors acasa, vecinul i-a spus ca nu are nici un frate si ca si lui i-a fost fortata usa.

Acest individ a fost vazut de mai multe persoane si a fost denuntat la politie.

Scriu aceasta postare ca sa va avertizati rudele in varsta sa nu se lase inselate !!!!”, au scris băimărenii pe reţelele de socializare.

Indivizii care recurg la astfel de metode de înşelăciune mizează pe credulitatea persoanelor de vârsta a treia, dar oamenii legii sfătuiesc băimărenii să nu dea crezare unor astfel de poveşti şi nici să interacţioneze cu aceştia.