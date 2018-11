Artizanii Unirii din 1918. Au sfârşit în închisorile comuniste – FOTO

Pentru ca să se împlinească visul de veacuri al românilor, Unirea, s-au sacrificat mulţi români. Credincioşi idealului lor de unire, mulţi dintre ei au sfârşit în închisorile comuniste pentru că nu au renunţat la idealuri, ideologii şi vise.

Ion Nistor, istoric și militant unionist bucovinean, membru al comitetului de organizare a Adunării Naționale de la Cernăuți, care a hotărât unirea Basarabiei cu România, în cadrul căruia a redactat „Actul Unirii”.Arestat la 5/6 mai 1950, în așa-zisa „noapte a demnitarilor”, a fost internat la închisoarea Sighet pe timp de 24 luni, încadrat ulterior prin Decizia M.A.I. nr.334/1951; pedeapsă i-a fost majorată cu 60 luni.

„Aștern pe hârtie aceste rânduri sub stăpânirea unor duioase amintiri. Am rămas singur în viață din generația Unirii, care s-a bucurat de roadele străduințelor ei pentru înfăptuirea Unirii Naționale. Au murit Ionel și Vintilă Brătianu, au dispărut din viață Iuliu Maniu, Alexandru Vaida și Ion Inculeț, au trecut în cele eterne Nicolae Iorga și Octavian Goga.

Veșnic îmi stă înaintea ochilor apoteoza Regelui Ferdinand și a Reginei Măria, împlinitorii visului de aur al neamului nostru.

Am rămas singur în viață, sortit să înfrunt prăbușirea măreței opere naționale, stropită cu sângele eroilor de la Mărășești!” —Ion I. Nistor, Date autobiografice. Amintiri din închisoare (1957)

A murit la 7 ani dupa eliberarea din inchisoare , in data de 11 noiembrie 1962 in București.

Iuliu Hossu , a fost cel care a citit la 1 decembrie 1918 din însărcinarea Marelui Sfat Național Român, mulțimilor adunate la Marea Adunare Naționale de la Alba Iulia, proclamația de unire a Transilvaniei cu Regatul României. A murit la la Mănăstirea Căldărușani unde a stat cu domiciliu obligatoriu până la sfârșitul vieții.

Episcopul Hossu s-a opus trecerii forțate a credincioșilor greco-catolici la Biserica Ortodoxă Română. La 1 octombrie 1948 a dat un Decret de Excomunicare (ipso facto) a participanților la Adunarea de la Cluj, a celor 36 de preoți greco-catolici care urmau să hotărască ruperea credincioșilor greco-catolici români de Biserica Romei. La 29 octombrie 1948 a fost arestat în București

s-a numărat între organizatorii Marii Adunări de la Alba Iulia, din 1 decembrie 1918, unde s-a decis unirea Transilvaniei cu Regatul României. În cuvântarea pe care a ținut-o cu ocazia Adunării naționale de la Alba Iulia, Maniu a spus: „Privim în înfăptuirea unității noastre naționale ca la un triumf al libertății românești”.

Iuliu Maniu se afla în arest din 14 iulie 1947, în urma înscenării de la Tămădău. Prin sentinţa dată la 11 noiembrie 1947, Iuliu Maniu a fost condamnat la închisoare pe viaţă. Iuliu Maniu s-a stins intr-o celula din inchisoarea de la Sighet, pe un ger puternic, în data de 5 februarie 1953. A fost inmormantat intr-o groapa comuna din Cimitirul Saracilor din Sighet.

Ilie Lazăr, a fost un delegat în Marea Adunare Națională de la Alba Iulia. La 12 noiembrie 1947, în urma unui proces intentat împotriva unor personalități marcante ale PNȚ, a fost condamnat la 12 ani de temniță grea, 5 ani degradare civică, confiscarea averii și 50.000 de lei cheltuieli de judecată.

Ilie Lazar, a studiat Academia de drept, obținând titlul de doctor în drept. A urmat mai apoi Conservatorul din Viena.

În 1946, înaintea alegerilor, a fost arestat de către autoritățile comuniste sub acuzația de trădare, fiind închis timp de 7 luni. Soția sa, Maria Lazăr, a câștigat fotoliul de deputat în locul său, dovedind astfel popularitatea de care se bucura Ilie Lazăr

Pantelimon Halippa, a fost președintele Sfatului Țării , adunarea care la 27 martie 1918 a votat Unirea Basarabiei cu România.In 1950 a fost arestat și închis, fără a fi judecat, la Sighetu Marmației, după doi ani fiind predat NKVD-ului, dus la Chișinău, judecat și condamnat la 25 de ani de muncă forțată în Siberia.