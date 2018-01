Anunţ de ultimă oră de la medicii de familie. Ce se va întâmpla de săptămâna viitoare

Societatea Naţională de Medicina Familiei (SNMF) şi Federaţia Naţională a Patronatelor Medicilor de Familie (FNPMF) precizează că în acest moment protestul medicilor de familie va CONTINUA sub alte forme.

“Revendicările noastre principale nu au fost onorate şi în ultima noastră formă de protest am fost nu doar ignoraţi, dar mai ales, am trecut printr-o încercare de îngenunchere fără precedent. După comunicatul CNAS din 4 ianuarie a.c. am aflat de la medicii de familie din ţară că se fac presiuni inimaginabile asupra lor, fiindu-le refuzată semnarea prelungirii contractelor. În aceste condiţii, casele de asigurări de sănătate judeţene NU îşi vor onora obligaţiile de a asigura servicii medicale pentru cetăţenii asiguraţi, mai mult, prin iniţierea unei proceduri de începere a unei noi perioade de contractare cu furnizorii, CNAS cere caselor de asigurări locale să prelungească nejustificat perioada în care asiguraţii, pacienţii noştri,vor fi excluşi de la drepturile de lor!”, spun reprezentanţii Societăţii Medicilor de Familie.

Medicii de familie apreciază că această abordare agresivă şi abuzivă este doar o formă organizată de pedepsire a lor şi o încercare a CNAS să îi transforme în exemple negative pe cei care reclamă nedreptăţi şi cer remedieri pentru pacienţii lor. Aceasta este o situaţie fără precedent!

SNMF şi FNPMF solicită fiecărui preşedinte-director general al caselor de asigurări de sănătate judeţene să acţioneze cu maximă responsabilitate şi doar în interesul asiguraţilor din judeţul lor, respectând în acelaşi timp contractul pe care îl au cu furnizorii de servicii medicale. Medicii de familie au dat măsura responsabilităţii lor profesionale consultând pacienţii pe toată durata protestului.

“Dacă în anumite judeţe casele de asigurări răspund la instigările CNAS şi îşi privează din acest moment asiguraţii de asistenţa medicală primară, noi apreciem că responsabilitatea le revine în totalitate! Suntem în continuare deschişi la reluarea dialogului prin asociaţiile şi patronatele noastre locale şi prin reprezentanţii noştri la nivel naţional cu toţi cei care afirmă că sunt interesaţi cu adevărat de situaţia medicilor de familie şi a pacienţilor lor”, au mai spus medicii.