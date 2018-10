Anunţ CFR privind circulaţia trenurilor în noaptea în care se trece la ora de iarnă

CFR își informează călătorii că trecerea la ora de iarnă nu va influența mersul trenurilor. O parte din garnituri vor fi oprite în stații, pentru a respecta orarul.

CFR Călători îi informează pe cetățeni că mersul trenurilor nu va fi schimbat odată cu trecerea la ora de iarnă, ora Europei Orientale.

“CFR Călători informează că, începând din 28 octombrie 2018, în activitatea de transport feroviar de pasageri se va trece la ora Europei Orientale, ora 4 AM devenind ora 3 AM. Trecerea la ora Europei Orientale nu modifică mersul trenurilor în vigoare. În noaptea 27/28 octombrie 2018, când ora 4 AM devine ora 3 AM, toate trenurile de călători care au ora de plecare din staţiile de formare după ora 4 AM vor pleca la orele din Mersul de tren în vigoare, respectând ora Europei Orientale. Trenurile de călători aflate în circulaţie după ora 4 AM, ora oficială de vară, vor opri în staţiile din parcurs stabilite. Vor staţiona până la ora de plecare din orarul în vigoare după noua oră a Europei Orientale. Iar trenurile care mai au de parcurs o distanţă scurtă până la staţia finală îşi vor continua mersul până la destinaţie”, precizează CFR.

Ţările vecine trec și ele pe 28 octombrie la ora de iarnă. Astfel, între staţiile de frontieră cu Republica Moldova, Ungaria, Serbia, Bulgaria şi Ucraina, trenurile vor circula după orele din Mersul de tren în vigoare.

Trecerea la ora de iarnă se va face pe 28 octombrie. Ora trei va deveni ora patru.