Alina Mungiu Pippidi: Sloganul de bază al mitingului de vineri era ”M..e PSD!” Ce se putea dialoga?

Pentru că a îndrăznit să acuze că protestele de stradă din ultima vreme sunt o uriaşă manipulare politică în scopul provocării de alegeri anticipate, ALINA MUNGIU PIPPIDI a devenit inamicul public numărul 1 în aceste zile. Vartan Arachelian a invitat-o la ”Interviurile Gândul”, pentru a desluşi cum se încearcă folosirea nemulţumirilor populaţiei în scop electoral.

Alina Mungiu Pippidi:

Lucrurile s-au degradat în ultimii ani în România. Au involuat.

Demonstraţiile au ajuns să fie folosite de grupuri bine organizate, de partide politice cu agendă.

Asta perverteşte bunele intenţii ale grupului de oameni cu conştiiinţă civică, cei care ies să protesteze când ceva e în neregulă.

Demonstraţia de vineri a fost un caz particular de nefericit.

A fost pregătită ca o demonstraţie violentă, despre care – de săptămâni întregi – se spunea că singura ei agenda este să răstoarne guvernul.

Deci nu a fost o demonstraţie din care să poată ieşi ceva bun. Adică un dialog. Să spunem: Uite, oamenii ăştia au nişte revendicări întemeiate. Să vorbim cu ei şi să vedem ce facem.

Aşa se întâmplă la fiecare alegeri americane. De fiecare dată, cei care pierd acuză că pe câştigător nu l-au votat decât 20%. Şi Obama, şi Trump, au câştigat cu câte 20% din alegători, dar aşa e când la vot se prezintă doar 40% din populaţie

Toate societăţile în care nimeni nu fură alegerile sunt normale. Iar PSD nu a furat aceste alegeri. Alegerile au fost organizate de Guvernul Cioloş, care le-a pierdut cu brio, fără drept de apel, nu de PSD.

Dar şi cei care câştigă alegerile pot să-şi piardă legitimitatea, dacă fac ceva nepotrivit şi se se ajunge la alegeri anticipate. Este chiar e o supapă de siguranţă foarte bună. Pentru că nu vrei să ai violenţe în stradă, nu vrei să ai demonstraţii de protest în fiecare zi.

Contrar a ceea ce crede lumea, demonstraţiile de protest nu sunt un lucru bun pentru o ţară ca a noastră. E foarte rău că în Europa se spune despre noi că suntem la fel ca Ungaria şi Polonia, că e o ţară neguvernabilă, că e o ţară instabilă.

Lucrurile astea afectează imediat dobânda la care se imprumută ţara şi este o consecinţă negativă pe care o suportă toţi românii, fără să câştige nimic în schimb. Niciodată nu câştigi nimic dacă – singur şi în mod deliberat – îţi prezinţi ţara în exterior ca o ţară neguvernabilă şi care merge spre o catastrofă. Lucruri integral neadevărate în acest moment.

De un an şi jumătate încoace, oamenii care au pierdut alegerile nu se pot împăca cu ideea că le-au pierdut. Dintre ei, cel mai mare interes îl are preşedintele României, dl Klaus Iohannis, pe care eu l-am susţinut cât am putut în anul 2014, de teamă să nu ajungă serviciile secrete, la un loc cu Justiţia, în mâna PSD.

Actorii politici din toate părţile nu înţeleg domnia legii. Ei sunt democraţi, pentru că pleacă de la guvernare când pierd alegerile. Asta este o mare realizare. Şi s-au mai civilizat.

Lunile astea, multă lume care a încercat să spună că se ridică şi pune mâna pe bâtă şi trece la vulgarităţi din cauză că eu şi cei care mi s-au alăturat în diversele coaliţii ale societăţii civileam fost nişte blegi şi am încercat să civilizăm PSD. Iar calea asta civilizată n-a mers.

Campania #Fără Penali a USR nu e o continuare a Campaniei Pentru un parlament curat, pe care societatea civilă a făcut-o începând cu anul 2004. Aceasta de azi e o acţiune oportunistă politic, care a apărut pe seama unor acţiuni ale societăţii civile vechi, de 10 ani.

Societatea civilă poate că şi-ar dori să dirijeze acţiunile poitice ale partidelor sau măcar să le canalizeze într-o direcţie pozitivă. Numai că – istoric vorbind – nu s-a întâmplat deloc aşa.

În 2004, Coaliţia pentru un parlament curat a făcut ca PSD să piardă alegerile, deşi conducea cu peste 20% în sondaje la începutul campaniei şi a impus corupţia ca o temă în spatiul public românesc. Au ieşit nişte lucruri bune din asta. De exemplu, Monica Macovei a ajuns ministrul Justiţiei şi l-a numit pe Daniel Morar, care a creat o DNA independentă.

Dar au exista şi lucruri rele. Au fost inevitabile într-o asemenea campanie. Unii au proftat (cei care au câştigat prin înfrângerea PSD). Şi cine au fost aceştia? Decebal Traian Remeş, care a ajuns ministru. Elena Udrea, care a ajuns ministru şi mai mult decât atât, şi încă o pletoră de oameni, zeci de oameni, dintre care – între timp – unii au făcut, ei înşişi, puşcărie pentru corupţie.

Noi am reuşit atunci să pornim un cerc virtuos al justiţiei independente. Dar tot la fel, am avut de la început plantat în cercul nostru virtuos acest vierme care au fost OPORTUNIŞTII INTEGRITĂŢII – începând cu cei care au câştigat alegerile şi sfârşind cu Klaus Iohannis din ziua de azi – adică oameni care n-au făcut şi n-au riscat niciodată ei înşişi nimic pentru integritate şi pentru a promova integritatea printr-o reformă profundă în ţara asta.

Şi mai mult. De vreo 2-3 ani încoace, au descoperit că anticorupţia este o armă redutabilă ca să scapi de adversarii politici şi să câştigi prin nişte metode nepolitice. Adică fără să te aleagă lumea.

Lucrul acesta ajunge să fie în acest moment pentru Româania o problemă MAI MARE decât corupţia.

În acest moment, la noi sunt două forţe mari. Una este PSD, unicul partid reprezentativ, care controlează Jandarmeria, serviciile Ministerului de Interne, tot ce este sub conducerea guvernului, pentru că ei au guvernul şi majoritatea parlamentară. Şi pe de altă parte, avem celelalte servicii, care sunt controlate de preşedinte, că aşa e constituţuional şi care au devenit, cum se zice în engleză ROGUE – adică au devenit nişte servicii secrete necivile, după cum ne-a spus Traian Băsescu. Că el le-a instrumentat astfel, ca să poată să răzbească în lupta cu oligarhii, dar după aceea tot el ne-a spus că n-a putut să le mai pună la locul lor şi că ne lasă nouă misiunea să ne descurcăm cu ce a creat.

Colaborarea dintre Justiţie şi serviciile secrete are o limită. Dacă legea a spus că este normal ca SRI să asculte lumea cu mandate de la judecător, acest lucru e legal şi nu trebuie pus în discuţie. Da această situaţie a construit o relaţie asimetrică între Justiţie şi serviciile secrete. Adică Justiţia nici nu ştia ce îi ascund serviciile secrete. Asta a făcut ca, în România, SRI să decidă cine este arestat şi cine nu.

Într-o presă în majoritatea sponzorizată, lumea are interesul să ascundă ce e clar. Nu toate protocoalele sunt în neregulă. O mare parte dintre ele sunt banale. În neregulă esteprotocolul dintre DNA şi SRI, în care – practic – vezi că SRI nici nu avea obligaţia să-i spună DNA că îi dă SELECTIV anumite informaţii. Asta este în neregulă. SRI nu trebuie să fie un arbitru al cui este arestat.

Nu se poate ca SRI să hotărască că pe Ghiţă nu îl iau, după ce i-au dat sute de milioane prin contracte, să ne facă circul cu Ghiţă la Belgrad… Cum au făcut pe vremuri cu Omar Hayssam…

Să fim cinstiţi: noi ne-am luptat cu oligrahii, dar nu prea i-am învins. Voiculescu a fost la puşcărie, dar televiziunile lui funcţionează ca şi când nu s-a întâmplat nimic. Televiziunile lui Ghiţă funcţionează ca şi cand nu s-a întâmplat nimic. Deci nu consider că ăsta e un mare succes. Nu i-a înfrânt nimeni. Şi – până la un puncrt – au plătit cât era legal. Nici eu nu cred că trebuie închise televiziuni numai pentru că aparţin cuiva.

Deci cu oligarhii n-am reuşit nimic, dar am construit această zonă obscură. Lumea râde că i-a zis Dragnea ”statul paralel”. Din păcate, aşa este. Dragnea a încercat să facă parte din Statul paralel. N-a reuşit. Statul paralel s-a întors contra lui şi aşa a ajuns Dragnea să lupte contra Statului paralel.

Iar în lupta asta între un partid de patronaj şi clientelar ca PSD şi nişte servicii secrete care au construit Imperiul Hexi Pharma, Imperiul Ghiţă şi toate celelalte imperii şi care nu dau socoteală nimănui, că nici nu ştiu unde sunt, eu nu pot să fiu niciodată de partea acestei zone obscure a serviciilor. Aici este toată chestiunea, în fond.

Manifestaţia de vineri nu a avut nici un fel de organizator legal. Noi ne asumam manifestaţiile pe care le făceam. La manifestaţiile noastre, cu Roşia Montană şi altele, băieţii ăştia, Bumbeş, Claudiu Crăciun… Şi manifestaţiile contra lui Vadim Tudor… Totdeauna şi le asuma cineva. Totdeauna existau oameni care asigurau ordinea si aveau grijă sa nu fim infiltraţi. Recrutam studenţi, care îşi puneau banderole şi aveau grijă ca la protest să participe numai manifestanţii.

Lumea s-a schimbat datorită faptului că există Facebook. Într-o ţară civilizată, e altfel. Atenţie, ţările au ajuns civilizate pentru că au făcut o Poliţie foarte bună a presei, nu au permis oamenilor să scrie vulgarităţi, să scrie insulte, s-au făcut procese civile care i-au dus de râpă pe cei care trăiau în presă din şantaj şi alte lucruri

Noi nu am făcut niciodată asta. Există directive de la Comisia Europeană. În Germania se dau zilnic legi noi contra Facebook, în care li se pune în vedere că sunt responsabili de insulte, de manipulări şi – mai ales – de limbajul suburban şi la apelurile la violenţă. Pentru că există dovezi în lectura academică: chemarea la violenţă va duce la violenţă, până la urmă. Deci, este o legătură între violenţa verbal şi violenţa fizică. Ce s-a văzut vineri a fost construit pe o violenţă extraordinară, pentru că Facebook ajută anonimitatea.

Asta păţeşti dacă dai drumul Facebook-ului într-o zonă ca la noi, în care sunt operatori necontrolaţi, care sunt nişte huligani ai Internetului şi unde există firme fără scrupule care îi angajează…

Eu reamintesc tuturor ce a apărut cu ocazia anchetelor din America: au fost sate din România, Republica Moldova şi Serbia, ţări amărâte şi nenorocite, sate întregi care au scris înjurături la adresa lui Hillary Clinton pentru banii pe care îi ia o femeie de serviciu pentru o săptămână de muncă în America. A stat un sat întreg şi a scris ”M…e Hillary!”

Noi suntem o ţară foarte săracă şi necivilizată şi stăm la mâna acestor manipulatori care din asta trăiesc.

Vineri, manifestanţii au venit să ceară demisia Givernului. Care era dialogul? Despre ce puteam dialoga? Sloganul de bază al mitingului de vineri era ”M..e PSD!” Ce se putea dialoga? Eventual, cum s-o facem. Cine, unde se aşează?

Dreptul constituţional de a cere căderea guvernului nu este ceva care să conducă la dialog. Ai dreptul să ceri căderea guvernului. Perfect. Fă-o nonviolent şi s-a consemnat că ai cerut căderea guvernului. Nu înseamnă că trebuie să cadă guvernul la fiecare demonstraţie în care cineva cere asta. N-ar mai fi stabilitate nicăieri.

”M..e PSD” este sloganul anului. Moise Guran a dat un titlu în care a spus că este Vara lui ”M..e PSD”. Într-adevăr, aşa a fost.

Partidul M..ePSD este partidul care s-a creat contra PSD. Cu asta n-ai cum să dialoghezi. Decât să faci ce vor ei. Ce dialog poate să aibă loc? Cine s-a dus acolo vineri, nu s-a dus pentru dialog. Că n-avea ce dialoga. S-au dus partidele de opozitie, care s-au asezat în primul rând, dealtfel, ca să spună că ei sunt mai buni decât PSD. OK. Trebuie s-o dovedească la alegeri.

Eu, să fiu în locul PSD, de mult convocam alegeri anticipate. Dar noi am fost în situaţii mult mai grave, când Băsescu şi Tăriceanu au ajuns împreună la guvernare şi când majoritatea guvernamentală s-a rupt imediat.

Povestea bileţelului roz are acum o altă interpretare. Atunci, spuneam ca Tăriceanu să-şi dea demisia imediat şi să plece. Dar, de fapt, bileţelul spunea ”Dragă Traian, DACĂ poţi să intervii…” Iar noi credeam atunci că Traian nu putea să intervină. dar în decursul vremii s-a dovedit că Traian PUTEA să intervină. Asta este toată diferenţa.

Şi în timpul lui Băsescu au fost oameni deasupra legii, iar Tăriceanu ştia, spre deosebire de noi, că Băsescu putea interveni la procuratură. Fiindcă TOŢI preşedinţii putea să intervină la procuratură. Eu nu-l scuz pe Tăriceanu, dar vina lui e mult mai mica, judecând acum, după ani de zile. Pentru că trista realitate e că întotdeauna s-a putut interveni la Procuratură. De aceea, speranţa mea a fost, nu în procuratură, ci în judecători, care nu sunt numiţi de oamenii politici.

Un motiv pentru care nu sunt impresionată de oamenii care spun că se duc în piaţă ca să susţină campania pro-Justiţie şi cred că ei sunt prizonierii unei bucle pe Facebook, create de nişte oameni fără scrupule, pe care eu îi cunosc şi îi cunoaşte oricine, este că, dacă îi cauţi cu trei clicuri, vei vedea că marii moderatori care luptă în televiziuni pentru justitie sunt cei care au fost pe banii companiei Gold Corporation în Noua Zeelandă. Sau cei care au pus botul la cele mai infecte campanii. Mălin Bot, care înţeleg că este şeful forţelor revoluţionare din Piaţa Victoriei, e cel care ne demasca pe noi că suntem plătiţi de Soros, era vârful de lance al luptei anti-ong-urilor lui Soros acum 5 ani.

Cine este – într-adevăr – de partea Justiţiei e un pic mai informat. Pentru că lucrul cel mai grav care s-a întâmplat în justiţie nu este revocarea Laurei Codruţa Kovesi. Asta a fost cel mai spectaculos. Dar să nu uităm că Laura Codruţa Kovesi era numită politic, a făcut greşeli, nu şi-a curăţat singură casa la Ploieşti şi s-a ajuns să i-o cureţe alţii, chiar dintre duşmanii ei ş.a.m.d. Fusese numită fără aviz pozitiv de la CSM. Pe scurt, a fost politic revocată şi a fost – foarte rău politic – retrasă.

Printre primii şi cei mai curajoşi judecători care au dat condamnări, care nu fuseseră politic numiţi şi sunt complet independenţi este Camelia Bogdan. Nu aveau vreo legătură cu noi, cu ONG-urile care o susţineau la un moment dat pe Monica Macovei. Camelia Bogdan, care a câştigat trei ani la rând premiul pentru cel mai curajos magistrat de la Coaliţia România curată, premiu care se dă numai pe vot. I-a dat 10 ani lui Voiculescu, a confiscat averea lui Tender, un om legat de serviciile secrete. E un mare lurcru !

Problema care este? Ea, fiind complet independent, luptând singură, în mai multe instanţe, contra avocaţilor lui Voiculescu, care are alte resurse decât ea, dar – în acelaşi timp – a făcut greşeala să meargă şi împotriva acestor firme paravan ale SRI şi SIE. Ea s-a specializat în spălarea banilor în zonele astea obscure şi a ajuns să fie data afară din magistratuiră DE DOUĂ ORI. Ceea ce este un exemplu îngrozitor pentru alţi judecători care ar mai judeca astfel de cazuri. N-a dat-o afară Tudorel Toader, că el n-are nici o competenţă să dea afară judecători. A dat-o afară CSM Secţia pentru judecători ÎN UNANIMITATE. De două ori. Prima oară, Înalta Curte a admis o oarecare sancţiune şi a pus-o la loc în funcţie. Iar a doua oară, se judecă acum. Nu a ajuns la faza finală.

Ei bine, nu văd nici unul din ziarele astea pro-Justiţie să ia partea Cameliei Bogdan. Niciun rând despre ea. Vă spun eu de ce: cele care luptă pentru justiţie – aşa-zis pro-justiţie – sunt serviciile secrete. Care luptă să controieze justiţia, cum o controlau acum 2-3 ani, prin protocoalele lor. Şi nu au nici un interes să promoveze o persoană cu adevărat independentă. Nu e promovată nici de tabăra lui Voiculescu, din motive la fel de evidente. Dar judecătorii ştiu de asta. Şi nu ştiu câţi judecători independenţi vor mai exista, dacă vor vedea cum corpul judecătorilor îi elimină pe cei care au o astfel de atitudine. Despre asta ar trebui să vorbim. Nu scrie nicăieri nimic.

Nu există o singură diaspora. Or fi fost câteva mii de oameni în Piaţa Victoriei, dar eu nu cunosc pe nimeni din Diaspora care să se fi dus la mitingul ăsta. Şi eu fac parte din diaspora. Mă irită că unii pretind că au făcut demonstraţie în numele meu. Diaspora nu e reprezentată de nici o organizaţie. Oricum, nu de băiatul ăsta, care înţeleg că e un fost şef din PSD. Ăla care a chemat la miting. Nu e un paradox. E unul din cei mulţi din piaţă care lucrează şi cu unii şi cu alţii. Sunt nişte organizaţii oportuniste, care au vrut să călărească valul ăsta, iar în spate sunt adevăraţii organizatori: firmele de comunicare care au televiziuni şi fac tot circul.

Ca să înţelegem ceva, trebuie să ne selectăm informaţia. Chiar dacă pare că se potriveşte, chiar dacă nu, informaţia trebuie integrată, că de aia suntem nişte oameni educaţi şi raţionali şi de aia suntem noi tabăra Educaţiei şi a Meritocraţiei şi zicem că PSD nu e. Dar chiar noi, am venit vara asta cu ideea că reprezentantul nostru cel mai de seamă este un şofer – mă rog, nu se ştie cui e afiliat – al cărui slogan care s-a impus este ”M..e PSD!”. Noi fiind tabăra Meritocraţiei. A Educaţiei şi a Civilizaţiei. Ceilalţi sunt nişte mizerabili. Guvernul e needucat şi doamna Dăncilă nu are un IQ rezonabil şi trebuie să pice, să-l dăm jos prin violenţă.

Vă reamintesc că George W.Bush, când a fost ales, se spunea că are un IQ de 90, că vorbea cam bâlbâit. N-a intrat nimeni în Casa Albă să-l dea jos cu violenţă, fiindcă s-au depăşit asemenea lucruri.

Şoferul suedez este un băiat din mahalaua politică românească, iar în aceste zile, aceasta a ajuns mult mai puternică decât societatea civilă educată. Şi care, dimpotrivă! Ne ceartăcă de ce am fost civilizaţi.

Să fie reclamat la DNA oricine nu se alătură la ”M..e PSD”. Şi, eventual, arestat.

Să le spun ceva tuturor oamenilor aceştia: noi am civilizat, totuşi, PSD. Acum 15 ani, PSD m-a dat în judecată de peste 20 de ori, iar pe voi nu vă dă! Pe nici unul dintre voi nu vă dă! Nu e nimeni din ţara asta să aibă măcar un proces civil cu Dragnea, că l-a făcut mafiot şi penal şi criminal. Nimeni nu are nici un proces civil cu Tăriceanu. Eu am avut procese cu toţi oamenii aceştia.

Noi nu trebuie să permitem ca această lumpen diaspora să fie generalizată, iar oamenii violenţi din Piaţa Victoriei să ne reprezinte pe toţi.

Majoritatea diasporei nu este reprezentată de ”M..e PSD!”. De nici un fel de vulgarităţi. Dar există oameni necivilizaţi, iar în ultima vreme, aceştia sunt instrumentalizaţi să devină – ca în fimpul fascismului – trupele de şoc ale ăstora. Trupe de şoc pe internet şi trupe de şoc în stradă.

PSD n-a adus nici un fel de trupe la mitingul lor. A adus nişte oameni trişti, care au stat cuminţi în Piaţa Victoriei, dar n-au spart nimic şi n-au strigat ”M..e Iohannis!”. N-au strigat ”M..e #Rezist!”.

În acest moment, am ajuns la un conflict între Civilizaţie şi lipsa ei. Iar noi nu putem fi decât de partea Civilizaţiei. A spune că violenţa şi lipsa civilizaţiei sunt cumva permisive din cauză că PSD e rău este o eroare enormă şi o prostie. Cum aţi ajuns să spuneţi că cei de la PSD justifică orice violenţă contra lor? Referendumul pe baza căruia Dragnea a ajuns penal a fost organizat de către USL. Camarazii lui Dragnea din comitetul de organizare sunt acei lideri PNL ardeleni – domnul Atanasiu, Nicoară & Co – exact grupul care l-a propus pe Klaus Iohannis preşedinte. Care om cu scaun la cap poate să spună că Dragnea e penal, că a făcut referendumul contra lui Băsescu, iar aceşti oameni sunt nişte campioni ai Justiţiei, fiindcă au avut ideea – oportună în acel moment – să facă pasul deoparte? Să fim serioşi! Şi că e justificată orice violenţă contra celorlalţi? Hai să fim serioşi!

Eu nu am fost niciodată cu Dragnea. Dar nici nu pot să stau deoparte.

Au ajuns să spună despre mine că sunt cu PSD oameni care au câştigat alegerile datorită mie, că n-au avut niciodată curajul să se bată cu PSD. Datoriă unor oameni ca noi, care au înfruntat PSD direct. Altfel, 1.000 de ani nu ajungeau ei la putere. Faptul că ei, zilele astea, consacră mai multă energie să mă lovească pe mine decât pe oricine altcineva…

De ce? Pentru că ei au reuşit să împartă lumea în două tabere. Iar dacă există o singură voce la mijloc, care spune ”Stai, măi. Că astea nu sunt taberele reale. Sunt nişte tabere false, făcute de nişte oameni care au interese. Voi sunteţi o masa de manevră”, acea singură voce e mult mai periculoasă decât restul. Aşa cum a fost periculoasă şi la secvenţa cu EBA, şi la secvenţa cu votul uninominal… Că au fost multe alte secvenţe în trecut, în care nu a avut cine să vorbească. Iar eu sunt periculoasă exact din motivele de care spun ei. Spun despre mine că uite: are o casă la Bucureşti, una la Sinaia, una la Berlin… Slujbă pe viaţă în Germania. Că tot ei spun asta: ”Lua-o-ar dracu’! Nenorocita! Elitista! Are de toate şi ne priveşte pe noi de sus. A cumpărat-o PSD!” Deşi sunt singurul profesor de democraţie din România.

Dacă am de toate, oare ce mi-o fi dat PSD? Faceţi o căutare pe Google. O să vedeţi cine este singurul roman la OECD, la Banca Mondială…

Aş vrea ca oamenii care sunt de partea lor să se gândească puţin: oare cei care întrebuinţează asemenea mijloace or fi de partea Justiţiei? Or fi de partea democraţiei? Îţi arată un pic cum ar fi Justiţia şi Democraţia, dacă ar conduce ei.

Urmăreşte integral interviul lui Vartan Arachelian cu ALINA MUNGIU PIPPIDI, preşedinte Societatea Academică Română.