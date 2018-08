ALERTA meteo: Romania va fi lovita de un fenomen bizar

Administratia Nationala de Meteorologie a transmis un avertisment valabil pentru intreaga tara.

Se pare ca in urmatoarele zile Romania va fi lovita de un fenomen meteo bizar. Incepand de duminica un nor de praf saharian va ajunge deasupra Europei si va afecta si tara noastra.

Praful saharian prezent in atmosfera va favoriza aparitia caniculei. Astfel, in cursul saptamanii viitoare, temperatura va ajunge si la 34 de grade Celsius la umbra.

In plus indicele temperatura – umezeala va depasi pragul critic de 80 de unitati. Mare parte din continentul European a fost lovit in cursul acestei saptamani de un val neobisnuit de caldura. Cele mai afectate tari au fost Grecia, Italia, Spania si Portugalia, unde temperaturile au ajuns chiar si la 50 de grade Celsius.