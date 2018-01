Actor român, primul star în filme pentru adulţi din Islanda

Ştefan Octavian Gheorghe, care a fost adoptat din România la vârsta de 3 ani de o familie din Islanda, este primul star în filme pentru adulţi din această ţară, potrivit Island Monitor. El a apărut pe prima pagină a ziarelor după ce a încercat să-şi găsească mama biologică în cadrul unui show TV Stöð 2.

Numele de star porno al lui Ştefan este Charlie Keller. El a început să lucreze în industria filmelor pentru adulţi de la vârsta de 20 de ani.

Înainte, el a avut o viaţă normală în Islanda. Când a început să fie difuzat show-ul TV “The search for origins”, Ştefan a devenit cunoscut. El şi-a găsit mama prin intermediul programului şi în acelaşi timp au început să circule zvonuri despre faptul că lucrează în industria de film pentru adulţi.

“Cred că am devenit cunoscut pentru ambele lucruri în acelaşi timp”, a spus el, precizând că şi-a început cariera ca star porno în luna august. “Am mers în Barcelona cu un prieten. Ne-am cumpărat bilete pentru zboruri diferite însă eu am pierdut avionul şi am rămas în Barcelona”, a spus tânărul, care nu s-a supărat că a rămas în oraşul spaniol. A ajuns pe plajă unde a cunoscut doi bărbaţi.

“L-am cunoscut pe acest bărbat care este star porno şi producător pentru mari companii din industrie, în Europa. Aşa am început”, a declarat el, subliniind că a fost atras de industrie imediat. “Am fost reticent la început dar m-am implicat. Se pot face mulţi bani în această meserie”.

