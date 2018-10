ACS Venus Maramureș a pierdut la limită în ultima etapă. FOTO

Duminică, 7 octombrie, ACS Venus Maramureș a disputat un meci împotriva echipei ACS Banat Girls, cu prilejul etapei a 3-a a Ligii a doua la feminin. Din păcate pentru jucătoarele noastre, echipa a pierdut cu scorul de 1-0.

Partida de pe stadionul „Gloria” din Reșița a fost una foarte echilibrată, cu faze de poartă de-o parte și de alta, iar diferența pe tabelă a fost făcută de Denisa Burdan, care a marcat în minutul 39 singurul gol al meciului.

Primul 11 la Venus:

Portar: Vanessa Bolos 1

Fundași: Natalia Bolos-16, Vancea Daiana-15, Denisa Racz-6, Oana Pop-17

Mijlocași: Amalia Ionescu-10, Amalia Hohman-11, Larisa Olar-9, Denisa Zah-21

Atacanți: Alexandra Voicu-2, Larissa Bolos-7 ( C )

Rezerve: Ada Huszar-18, Maria Muntean-8, Lorena Dan-13 , Denisa Onanie-4

După trei meciuri disputate, ACS Venus Maramureș ocupă locul 6 în clasamentul Ligii a doua, cu nu punct acumulat.

Adversara ei din acest meci se află pe locul 4, obținând până acum două victorii.

Tehnicianul Daniel Lupuți, de la ACS Venus Maramureș, a spus după această partidă: „A fost un meci foarte bun practicat de echipa noastră, iar de când sunt eu antrenor, acesta este al treilea joc împotriva Reșiței. Am început deja să cunosc fotbalistele de la ACS Banat Girls și consider că am realizat un joc extraordinar. Am avut trei ocazii de-a marca în prima repriză dar, din păcate, n-am reușit să le fructificăm. Se vede că echipa din Reșița a acumulat experiență și din cauză că au jucătoare la lotul national. În acest joc am fost prinși pe un contraatac, iar aceasta a fost soarta meciului. În repriza a doua consider că am fost peste Banat Girls din nou, dar n-am reușit să marcăm. Aș dori să felicit conducerea clubului din Reșița pentru buna organizare”.

Următorul meci pe care îl vor avea fetele antrenate de Lupuți, va fi împotriva echipei CS Ineu, ocupanta locului 8 în acest moment.

Astfel, conducerea echipei informează că duminică, 14 octomrbie, de la ora 11:00, va avea loc meciul dintre ACS Venus Maramureș și CS Ineu și îi invită pe cât mai mulți spectatori la meci.