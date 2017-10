A căzut de la etajul 4 ! Băimăreanul a ajuns în stare gravă la spital

Un băimărean de 34 de ani a ajuns în stare gravă la spital după ce a căzut de la etajul 4 al unui bloc de pe stradă Culturii.

Bărbatul execută lucrări la acoperişul blocului, însă din cauza neatenţiei a căzut. Incidentul a fost semnalat la 112, astfel că de la faţa locului au fost trimise de urgenţă echipajele de prim ajutor.

” Incidentul a fost anunţat prin intermediul Serviciului Unic de Urgenţă 112. Am fost semnalati cu privire la faptul că un bărbat care efectua lucrări la acoperişul unui bloc situat pe strada Culturii din Baia Mare s-a dezechilibrat şi a căzut. La faţa locului s-au deplasat imediat echipajele de intervenţie şi un echipaj de poliţie care după primele cercetări a stabilit că este vorba despre un bărbat de 34 de ani din Baia Mare, care nu era în timpul serviciului şi nici nu purta echipament de protecţie. In continuare politistii cerceteaza imprejurarile in care baimareanul a ajuns sa execute lucrarile de reparatii ” – a declarat Florina Metes purtător de cuvânt al Inspectorarului judeţean de Poliţie Maramureş.

La fata locului au ajuns si inpectorii ITM Maramures care au stabilit insa ca barbatul nu se afla in timpul serviciului. Mai exact spune Mircea Onea purtatorul de cuvant al institutiei , “propritarul acoperisului a luat legatura cu barbatul in cauza si au stabilit ca cel din urma sa desfaca acoperisul. Actiunea a avut loc neorganizat si fara ca intre cei doi sa existe vreo relatie contractuala, astfel ca accidentul nu poate fi catalogat ca un accident de munca ”

Bărbatul a fost transportat de urgenţă la spital pentru investigaţii amănunţite. Medicii spun că era conştient în momentul în care i-au fost acordate îngrijirile medicale, însă arată că a suferit multiple traumatisme, nefiid exclus că fracturile suferite în urmă căderii să aibă urmări dintre cele mai grave .

sursa foto;aici