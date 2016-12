Moskva slezam ne verit (Moscova nu crede în lacrimi)

Dupa primele zapezi, cand cei mai multi se asteptau sa fie alba, ninsa, Romania a devenit rosie. Dupa anuntarea rezultatului electoral al parlamentarelor, tara s-a imbujorat de rusinea consemnarii mortii clinice a dreptei traditionale. Surpriza? Nu, cel mult un remake despre sperante desarte si neputinte acutizate al filmului de Oscar “Moscova nu crede in lacrimi”. Ala a fost considerat in perioada optzecista cel mai bun film strain, asta poate fi numit cea mai buna tragicomedie a politicii mioritice – poate doar infiintarea unei filiale nationale a Partidului Piratilor ar putea sa o egaleze. Cum poate fi caracterizat acest bluf politic? Ca o pelicula de Oscar reinterpretata prost si inclusa in categoria filmelor de duzina.

PNL. Ca si Katerina Tihomirova, provinciala saraca din venita-n metropola comunista sa-si faca o situatie, partidul fetelor, PNL, a sfarsit dezamagitor, intr-o mare de controverse. In acest scenariu, in Maramures, pesedistul Mircea Dolha, lider liberal de conjunctura nefavorabila, a jucat rolul “Rudolf” – nu renul lui Mos Craciun, ci tanarul arogant care o violeaza pe Katerina, o lasa insarcinata si refuza sa-si recunoasca copilul.

Nu oamenii au fost alesi gresit – priviti lista PSD si convingeti-va ca electoratului nici macar nu-i mai pasa de calitatea celor propusi -, ci campania a fost incredibil de eronata, dand senzatia ca Mircea “Rudolf” Dolha a fost pe-o mana cu PSD. Sigur, n-a fost asa – desi, acum, poate ca i-ar placea sa acrediteze asta -, a fost doar un alt inapt pentru a crea si conduce o campanie electorala la standardele si asteptarile prezentului. Sablonata dupa modelul comunist, prafuita, lipsita de credibilitate, campania PNL a fost extrem de slaba, cu minciuni prost rostite, privata de actiuni emulative. Asa ca PNL a ramas cu fusta ridicata, “violata, insarcinata si tradata” de “Rudolf”. Si cu cel mai prost scor din istoria recenta. Au un singur parlamentar, in Camera Deputatilor, pe Viorica Chereches, mama-regina despre care numai ca e din stupul liberal nu se poate afirma. Vivat “Rudolf”!

PSD. Continuatorii comunistilor, “iliestii” care au incercat sa se reinventeze de o multitudine de ori si sa se debaraseze de rolul de tatuci veniti din taiga, social-democratii au jucat in acest remake rolul “Ludmila”, cea care o convinge pe Katerina sa minta pentru a seduce moscoviti bogati, pretinzand ca sunt fiicele unui profesor bogat. Pozand fals in seriosi si in oameni care fac politica – marturisesc, era sa scriu “politicieni”, ceea ce ar fi fost o mare eroare si un neadevar – si care si-au invatat lectia umilintei de la “prezidentiale”, pesedistii au reusit mai mult decat si-au propus.

Merg cu trei oameni in Camera Deputatilor (Gheorghe Simon si Calin Matei, ambii la al doilea mandat, si Sorin Bota, cu doua mandate de senator la activ) si cu unul in Senat (Sorina Pintea). Insa la fel de important pentru ei este ca, desi s-a afirmat ca amici lui Victor Ponta nu au loc in viitorul Guvern, perdantul de la Senat, Liviu Marian Pop, este in pole position pentru postul de ministru al Educatiei. De ce au castigat pesedistii? Ei cred ca au invins pentru ca au prezentat un program de guvernare coerent, dar au fost votati pentru ca au promis ca dau mai multi bani romanilor. Asta e adevarul necosmetizat. De ce au avut succes cu strategia asta mercantile? Pentru ca au avut grija ca in prealabil (in celelalte guvernari) sa-i saraceasca atat de mult, incat astazi banii au devenit o grija generalizata. Machiavelic!

PMP. Din postura de Zoia Fiodorova, portareasa din “Moscova nu crede in lacrimi”, basistii maramureseni au fost surescitatii campaniei. Ei cred ca au convins electoratul prin strigatele lor care au parut un soi de plugusor politic cantat fals. In fapt, au fost beneficiarii directi ai voturilor dezamagitilor de cele doua mari partide, PSD si PNL. Fara sa castige niciun mandat plin, merg in Parlament cu redistribuitii Adrian Tudoran (la Camera Deputatilor) si Severica Covaciu si Iustin Talpos (la Senat). Toti trei, la prima prezenta, raman cu speranta ca macar o sa nimereasca din prima salile oficialilor si nu se vor rataci prin fosta Casa a Poporului, acum a parlamentarilor, ajungand, Doamne-fereste, la cantina-restaurant.

Rezultatul PMP demonstreaza ca e mai greu sa ajungi primar decat senator – argumentul e chiar Talpos, care a esuat in vara pentru a fi acum redistribuit in postura de castigator-supriza – si ca poti sa fii declarat castigator si cand ai pierdut, “la masa verde” (basistii maramureseni fiind un fel de Steaua in Afacerea “Bricheta”, invinsi, dar fugind de pe teren la primul fluier al arbitrului care le-a dat castig de cauza. Raman cu strigatele (au nevoie de acestea in opozitie), cu facebook-ul (unde cred ei ca fiecare like e un vot) si cu norocul incepatorului (in popor, expresia corecta e… „norocul prostului”). Like!

UDMR. Rolul din remake este al “Antoninei”, muncitoare pe un santier, cea de-a treia din grupul provincialelor care vin la Moscova sa-si caute fericirea. De-a lungul vietii politice post decembriste, UDMR a stat in aceeasi camera de camin muncitoresc cu Katerina (PNL) si Ludmila (PSD), dar astazi fiecare a plecat pe drumul ei.

Cu un reprezentant in Camera Deputatilor, fostul consilier local din comuna Coltau, Apjok Norbert, UDMR si-a facut targetul ca de fiecare data, fara campanie, bazandu-se doar pe rezultatul ordinelor de la Budapesta ca maghiarii din Romania sa fie reprezentati in alegeri de un singur partid pentru a evita divizarea voturilor. E singurul personaj care mai spera, inutil, sa fie fericita, adica sa se casatoreasca cu Nikolai (adica sa fie cooptata la guvernare). Dar dorinta nu ti-o poate lua nimeni. Regi hirek (Noutati invechite)!

USR. In rolul “Vladimir”, al iubitului “de la tara” tradat de Katerina, USR si-a facut poza pe calul alb de pe care urma sa salveze Romania, insa apoi nu si-au mai gasit resursele sa si cumpere calul pentru a se afisa, la propriu, in fata oamenilor. Au convins o zecime dintre votanti, ori o cincime dintre cei care ar trebui sa voteze. Prea putin pentru a salva altceva decat un suflu nou al viitoarei opozitii.

Trimit un reprezentant in Camera Deputatilor, pe Vlad Durus, cel care alaturi de Apjok, Tudoran, Covaciu, Talpos, Pintea si Chereches formeaza echipa debutantilor. Sapte din zece, lipsiti de experienta parlamentara – speranta e ca nu vor fi lipsiti si de putinta si de initiative menite sa schimbe in bine viata electorilor. Sapte dintr-o lovitura, ca-n “Croitorasul cel viteaz” al fratilor Grimm. Musssca!

Remake-ul s-a terminat. Ecranul e intunecat si, de undeva, parca de nicaieri, se aud vocile lui Tatyana Nikitina si Sergey Nikitin, murmurand “Dialog u novogodney yolki” – Dialogul brazilor de Craciun. Sala cinematografului electoral se goleste. Sala Parlamentului se umple din nou. Ninge, dar Romania nu e alba, ci rosie.