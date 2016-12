VIATA – Tehnologie inovativa de desalinizare a apei, dezvoltata in Egipt

Aproximativ 71% din suprafata planetei este acoperita cu apa, insa aceasta apa este sarata. Indepartarea sarii din apa nu este un proces usor. Tehnologiile de desalinizare existente in prezent sunt costisitoare, necesitand o cantitate foarte mare de energie, este foarte greu sa fie folosite de statele sarace. O echipa de cercetatori de la Universitatea Alexandria din Egipt a reusit insa sa depaseasca aceasta problema a consumului de energie, obtinand o metoda de filtrare simpla care este descrisa in ultimul numar al revistei Water Science and Technology, conform unui material publicat de Yahoo! News.



Cercetatorii egipteni au obtinut o membrana polimerica care poate desaliniza apa de mare cu o concentratie exceptional de ridicata in sare, producand apa potabila cu un procent de 99.7% SR (salt rejection) printr-un singur proces de prevaporizare prin purjare cu aer.

Odata filtrata prin intermediul acestei membrane polimerice inovative, apa este vaporizata prin incalzire, intr-un al doilea pas de purificare. Vaporii de apa sunt apoi condensati si colectati, rezultand apa potabila. Aceasta tehnologie ofera o metoda ieftina pentru a obtine apa potabila din apa marina si functioneaza chiar si in cazul apei cu o mare concentratie de sare asa cum este cea din Marea Rosie.

In plus, aceasta metoda poate fi folosita si pentru a decontamina apele uzate si este accesibila chiar si pentru tarile sarace.

‘Prin folosirea prevaporizarii (apei) se elimina nevoia de electricitate ce este folosita in procesele clasice de desalinizare, iar astfel costurile acestei tehnologii sunt reduse masiv”, a declarat Ahmed El-Shafei, profesor specialist in inginerie de biosisteme de la Universitatea Alexandria.

Prevaporizarea este folosita inca din anii ’90 pentru eliminarea solventilor organici din apa contaminata in urma proceselor industriale. Echipa egipteana doreste sa mareasca productia acestor membrane polimerice de desalinizare si lucreaza deja la o unitate de desalinizare pentru a testa aceasta metoda la scara mare.