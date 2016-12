HCM Baia Mare joacă astăzi la Roman

HCM Baia Mare evolueaza astazi, incepand cu ora 17.30, in deplasare la HCM Roman, intr-un joc din a noua etapa din Liga Nationala, competitie in care vicecampioana Romaniei este neinvinsa.

Handbalistele lui Aurelian Rosca abordeaza partida dupa prima infrangere suferita in sezonul competitional 2015/2016. A fost un pas gresit facut de vicecampioanele Romaniei in compania echipei Larvik HK dupa 12 victorii (una in Supercupa, opt in Liga Nationala, doua in turneul de calificare in Liga Campionilor si una in Grupa A din EHF Champions League).

Baimarencele sunt pe locul 2 in clasamentul Ligii Nationale, dar avand un joc mai putin disputat fata de CSM Bucuresti, liderul momentului. Echipa din Roman detine pozitia a saptea in ierarhie. Din cele opt partide disputate, trei au fost victorii, doua egaluri si trei infrangeri. S-a adunat astfel un total de 11 puncte pentru adversara de azi a HCM Baia Mare.

Pentru victorie s-au dus handbalistele lui Aurelian Rosca la Roman, cu gandul, insa, la intalnirea din 30 octombrie cu Rostov-Don, campioana Rusiei, liderul Grupei A din EHF Champions League.

Meciul este programat pentru ora 17.30 si va fi condus de cuplul de arbitri format din Marius Fiscu (Timisoara) si Aurel Moldoveanu (Arad).

Informatii furnizate de hcmbaiamare.ro