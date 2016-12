DECLARATII – Oprea: Deplasarea din 20 octombrie, in scop profesional; nu am stiut ca e vorba despre un accident

Vicepremierul Gabriel Oprea, ministrul Afacerilor Interne, a declarat, luni, ca speculatia aparuta in presa ca ar fi utilizat echipajul de insotire in trafic fara temei legal ”e complet nefondata”, precizand ca detaliile accidentului din 20 octombrie au fost puse la dispozitia Parchetului.



”In seara zilei de 20 octombrie s-a petrecut o tragedie. Politistul Gigina si-a pierdut viata in misiune. (…) Am ales sa nu fac declaratii publice imediat dupa accident sau inainte de inmormantare din respect pentru familie. Politia a facut publice detalii. Acel comunicat a precizat si faptul ca s-a deschis o ancheta penala. (…) Am ales sa fiu alaturi de familia lui Gigina, sa prezint personal condoleante, sa nu cedez tentatiei de a face declaratii care sa ma disculpe. (…) Am ales sa acord prioritate faptului ca MAI, structurile subordonate pun la dispozitia Parchetului cu promptitudine toate informatiile solicitate. Accidentul s-a petrecut in seara de 20 octombrie, in timpul unei deplasari in scop profesional. Detaliile au fost deja puse la dispozitia Parchetului”, a spus Oprea, la MAI.

El a afirmat ca nu a stiut, in acel moment, ca este vorba de un accident. ”La un moment dat, coloana s-a oprit. Eu nu am vazut de ce, nu am stiut ca e vorba despre un accident. Am vazut doar masina de Politie din fata oprita si politistul alergand. Unul dintre ei mi-a facut semn sa plecam mai departe. Masina de politie si cei doi colegi au ramas acolo”, a precizat Oprea.