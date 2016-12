SINDICATE – Liderii Cartel Alfa Maramureș reclamă că au dificultăți în negocierea contractului de muncă la DGASPC, din cauza legii dialogului social

Actuala lege a dialogului social pune piedici in incheierea contractului colectiv de munca pe sector de activitate. In timp ce fostul sindicalist maramuresean Liviu Marian Pop, ajuns intre timp ministru pentru Dialogul Social, sustine ca legea 62 e una benefica, sindicalistii se plang ca actul respectiv le ingradeste anumite drepturi. In ciuda tuturor piedicilor pe care le intampina, sindicalistii de la Cartel Alfa isi negociaza in aceste zile contractul colectiv de munca la Directia Generala pentru Asistenta Sociala si Protectia Copilului Maramures (DGASPC).

Desi inca nu se cunoaste nici bugetul pentru 2016, sindicalistii de la Cartel Alfa isi iau masuri de precautie pentru anul viitor. Ei au trecut la negocierea contractului la Directia Generala pentru Asistenta Sociala si Protectia Copilului Maramures (DGASPC) pentru a fi siguri ca vor beneficia de anumite facilitati. Documentul ar urma sa fie finalizat la inceputul lunii decembrie.



„Am inceput negocierile la Directia Copilului. Trebuie sa tinem cont si de faptul ca inca Consiliul Judetean nu are un buget pentru anul viitor, dar termenul in care vom negocia contractul colectiv de munca, 60 de zile cu posibilitate de prelungire de 15 zile, ne va duce in perioada in care se va finaliza si bugetul acestei institutii pentru 2016. Oricum, in contractul colectiv de munca nu vom putea negocia salarii, salariile sunt stabilite prin legea salarizarii unitare, doar ca putem negocia unele sporuri atat cat ne permite legea”, a punctat liderul Cartel Alfa Maramures, Florin Hossu.



Liderul de sindicat a mai aratat ca negocierile nu decurg foarte usor. Sindicalistii intampina piedici din cauza legii 62 privind dialogul social. De altfel, in repetate randuri, liderii de sindicat au subliniat necesitatea modificarii acestei legi, iar in aceasta saptamana membrii Cartel Alfa au decis chiar sa protesteze la Ministerul Muncii, in speranta ca ii vor sensibiliza pe guvernanti pentru a opera unele modificari legislative.



„ Din pacate, se vede foarte clar ca nemodificarea legii 62 ne duce in situatia de a nu putea negocia contracte la nivel de unitati sau daca le negociem, le negociem foarte greu. Cu toate ca domnul Pop Liviu Marian, domnul ministru, a spus ca e foarte benefica legea 62 daca urmarim statistic, nu mai avem din 2011 de la elaborarea acestei legi niciun contract de munca incheiat pe sector de activitate, lucru care ingreuneaza negocierea contractului la nivel de unitate pentru ca acel contract pe sector de activitate era punctul de pornire. Este greu pentru ca toate problemele trebuie adaptate la situatia din judetul nostru”, a adaugat Florin Hossu.

Aprobarea noului contract colectiv de munca ar aduce zile de concediu in plus pentru angajatii din DGASPC, mai multe sporuri, dar si echipament de protectie in cazul personalului care lucreaza cu asistati ce prezinta afectiuni grave sau sunt periculosi.