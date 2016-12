EVENIMENT – Seniorii nascuti in luna octombrie si-au sarbatorit ziua de nastere la Centrul de zi Caspev

Cantec, joc, voie buna, bucate alese dar si multe surprize. De asta au avut parte seniorii de la Centrul de zi Caspev in seara zilei de vineri, 24 octombrie. Cei nascuti in aceasta luna, 20 de seniori, si-au aniversat ziua de nastere in mijlocul colegilor, dar si al prietenilor si rudelor. Este deja un obicei intrat in traditie ca luna de luna seniorii sa-si sarbatoreasca aniversarile inmpreuna cu colegii.

„Ca de obicei, in fiecare luna noi ii sarbatorim pe cei care s-au nascut in luna respectiva. Pe langa ei, ati vazut si astazi, multi invitati ai celor care sunt sarbatoriti si de fiecare data incercam sa le organizam si cate o surpriza”, a declarat Stefan Lupsa, presedintele Asociatiei Caspev.

Printre cei 20 de seniori aniversati in aceasta luna s-a numarat si baimareanca Meda Gavrus care a ales sa faca ceva inedit pentru colegii de le centru. Le-a pregatit o surpriza pe cinste care a fost savurata de toti cei prezenti.

„Cu prilejul acestei zile implinesc si eu o varsta rotunda, o cifra rotunda si m-am gandit sa ies din tipar si sa ofer un mic cadou surpriza colegelor pentru ca toate caspevistele, caspevistii sunt colegii mei. Si pentru ca intamplator am reusit, am cunoscut formatia de muzica populara si dans de la Scoala Populara de Arta, am apelat la acestia care au fost deosebiti, nici nu m-am asteptat, este vorba despre domnul Danut Daniel, care cu amabilitate mi-a raspuns favorabil invitatiei, drept pentru care ati asistat si dumneavoastra la acest spectacol minunat de care ne bucuram cu totii”, a precizat Meda Gavrus.

Obiceiul de a organiza lunar aniversari pentru seniori dateaza la Caspev de 14 ani si se tine lunar fara niciun fel de intrerupere. O spune chiar presedintele asociatiei, ca aceste petreceri sunt un mod excelent de a socializa pentru seniorii care nu au prea multe alte alternative.

„Si pentru mine a fost o surpriza cand am inceput sa organizam aceste aniversari, varstnici chiar si bolnavi si putin ologi, cand au auzit muzica, cand s-au simtit in largul lor, intre ei, au inceput sa se simta bine si acest lucru ne-a determinat sa organizam in continuare acest lucru. Este un moment de socializare, de revenire la normal a pensionarului care-i uitat de lume”, a mai spus Lupsa.

Incurajati de succesul tot mai mare pe care il au aceste evenimente, organizatorii spun ca vor pregati surprize si mai elaborate pentru seniorii baimareni.