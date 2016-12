Schițele ce au stat la baza uneia din cele mai reprezentative opere de arhitectură, Palatul Administrativ din Baia Mare, au fost expuse în holul clădirii

Arhitectul care a gandit proiectul privind cladirea Palatului Administrativ a fost comemorat ieri, 22 octombrie, printr-o expozitie vernisata chiar in spatiul pe care l-a conceput. Despre spatiul care adaposteste birourile Prefecturii si ale Consiliului Judetean, arhitectii spun ca e „cea mai frumoasa lucrare arhitecturala contemporana”. Pe de alta parte, specialistii n-au pregetat in a semnala ca „interventiile brutale” din ultimii 15 ani au afectat serios aspectul general al cladirii pentru care s-au facut demersuri de a fi clasificata in randul monumentelor.



In aceasta luna s-au implinit 101 ani de la nasterea marelui arhitect, Mircea Alifanti. De numele acestuia se leaga si realizarea cladirii Palatului Administrativ din Baia Mare. Schitele create de Mircea Alifanti, care au stat la baza construirii celei „mai frumoase lucrari de arhitectura”, au fost expuse ieri, 22 octombrie, exact in spatiul gandit de marele arhitect. Cu aceasta ocazie, arhitectului i-a fost decernata din partea Ordinului Arhitectilor din Romania, post-mortem, diploma OMNIA, care va ajunge la Uniunea Arhitectilor din Romania, la Bucuresti, institutie sub egida careia si-a desfasurat activitatea Mircea Alifanti.

„Am dorit sa marcam prin aceasta expozitie pe care o vedeti aici chiar la ea acasa, in holul Prefecturii, expozitia marelui arhitect, schitele originale ale arhitectului Mircea Alifanti, cel care a proiectat acest Palat Administrativ in Baia Mare. Consideram ca aceasta e cea mai frumoasa lucrare pe care a realizat-o si criticii spun ca e cea mai frumoasa lucrare contemporana din Romania. E catalogata ca cea mai frumoasa arhitectura contemporana. Se doreste si clasarea ei sa devina monument”, a declarat Stefan Paskucz, presedintele Ordinului Arhitectilor din Romania, filiala Nord-Vest.

Expozitia vernisata ieri, 22 octombrie, in holul Palatului Administrativ a evidentiat talentul arhitectului Mircea Alifanti, dar si daruirea si profesionalismul sau, dupa cum au apreciat specialistii din domeniu. Expozitia va putea fi vizitata pana in 30 octombrie.

„In primul rand, trebuie sa spunem ca in 1970 aceasta lucrare a luat premiul Uniunii Arhitectilor si in palmaresul domnului Alifanti este lucrarea cea mai apreciata. Si asta, intr-un fel, ne onoreaza ca in Baia Mare se intampla acest lucru. E un monstru sacru al arhitecturii si este o persoana care e pluridisciplinara. Alaturi de faptul ca era un foarte bun practician, a fost un profesor emerit, iubit de studenti si care are o multime de discipoli care profeseaza si astazi. Expozitia de fata iti arata ca era si un grafician, un desenator desavarsit, exista niste caiete, 40 la numar, de sertar care arata si aceasta capacitate a dansului”, a adaugat arhitectul Ildiko Mitru.

Arhitectii prezenti la eveniment au dorit sa traga si un semnal de alarma cu privire la interventiile neavizate facute asupra unei cladiri care are sanse sa fie catalogata in randul monumentelor. Specialistii au atras atentia ca orice modificare ce nu tine cont de proiectul initial afecteaza aspectul Palatului Administrativ.

„Aceasta cladire a facut obiectul unor incercari de clasare ca monument care s-au infundat undeva. Ea, ca sa poata fi clasificata, pe langa arhitectura ei, culorile si materialele trebuie sa ramana cele din proiect. Constat cu oarecare suparare ca s-au incercat si s-au facut unele modificari care nu ajuta deloc la aspectul general”, a punctat arhitectul Oksana Florescu.

De aceeasi parere au fost si autoritatile judetene, care au declarat ca trebuie sa fie stopate orice modificari neavizate. „Cladirea aceasta, de cand sunt aici prefect, oamenii care vin din afara judetului sau a tarii, dupa ce avem intalnirile oficiale, doresc sa o viziteze. Modul brutal in care ne raportam la ce spunea doamna arhitect de a schimba geamuri sau de a umbla in valoarea acestei cladiri e o mare durere. Cineva trebuie sa aiba un punct de vedere si a pune undeva punctul pe i si atunci cand se vede ca se intervine cu brutalitate in ceea ce este o capodopera, cred ca e momentul sa punem piciorul in prag”, a precizat prefectul judetului Maramures, Anton Rohian.

Palatul Administrativ din Baia Mare a fost construit intre 1969 si 1970. Cladirea se compune din patru corpuri principale, iar turnul „constituie elementul simbol al acesteia si incepe sau incheie, in functie de directia de apropiere, «acolada planului»”.