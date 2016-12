Administratia Publica Locala a municipiului Baia Mare isi propune sa infiinteze o societate care sa se ocupe de gestionarea serviciilor de apa potabila si canalizare, individual de societatea Vital. Astfel, sustine primarul Catalin Chereches, s-ar ajunge la un plan de tarifare in randul cetatenilor mai mic si cu 50% fata de sumele care sunt platite astazi pentru aceste servicii.

Mai mult, societatea care ar urma sa fie infiintata ar urma sa ofere bonificatii la plata facturilor pentru persoanele care au venituri reduse. Aceste informatii au fost prezentate in cadrul unei conferinte de presa organizate astazi, 22 octombrie, de catre primarul municipiului Baia Mare, Catalin Chereches.

In cadrul intalnirii cu reprezentantii mass-media, acesta a dat un ultimatum societatii Vital de a face publice constatarile inregistrate in ultimii doi ani cu privire la furtul de apa potabila. De asemenea, Catalin Chereches a cerut si auditarea tuturor contractelor pe care societatea de furnizare a apei potabile le are cu fiecare cetatean al municipiului Baia Mare, fie ca este vorba de persoane fizice sau juridice.

In cadrul conferintei de presa, primarul municipiului Baia Mare, Catalin Chereches a aratat care sunt contractele in baza carora functioneaza societatea Vital si planul de tarifare impus de ADI Maramures si semnat de fostul edil al municipiului.

“Societatea Vital functioneaza in baza unui contract de delegare pe care Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara (ADI) l-a semnat cu aceasta societate. In acel moment, la conducerea ADI Maramures, in 2008, era fostul primar al municipiului Baia Mare. S-a stabilit atunci ca in masura in care se vor face contracte de finantare se va stabili si o strategie de tarifare. Din pacate pentru municipiul Baia Mare, in 2011, la inceputul lunii mai, inainte sa devin eu primar al municipiului Baia Mare, s-a adoptat aceasta strategie de tarifare in care se stabileste un grafic foarte clar cu privire la evolutia preturilor pentru apa si canalizare, respectiv un tarif unic pentru apa si canalizare la nivelul judetului Maramures. Insist pe aceasta chestiune de tarif unic pentru ca este chestiunea esentiala pentru municipiul Baia Mare si pentru cetatenii municipiului Baia Mare, acest tarif unic la nivelul judetului Maramures”, a declarat Catalin Chereches, primarul municipiului Baia Mare.

Catalin Chereches, singurul primar din Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Maramures care a votat impotriva majorarii serviciilor de apa potabila si canalizare

Potrivit planului de tarifare, in 2011 preturile trebuiau sa se mareasca cu 20 respectiv 30% apa si canalizarea, in anul 2012 cu 5 si 6% , in 2013 cu inca 7% apa respectiv cu 25% canalizarea iar in 2014 cu 15% apa si cu 42% canalizarea.

“Raportat la municipiul Baia Mare si la tarifele de atunci, in baza programului ISPA de care a beneficiat societatea Vital s-a procedat la fel, la majorari, dar cu un alt grafic in momentul acela, al anilor 2007-2008. In 2013 si 2014 mi-am asumat sa nu majoram apa si canalizarea. Am facut toate demersurile pe langa societatea Vital sa nu fac acest lucru. Si nici in 2012, nici in 2013, nici in 2014 nu s-au majorat. In 2015 a existat o comunicare si mai multe somatii din partea Ministerului Mediului, respectiv Ministerul Fondurilor Europene prin care ni se solicita sa respectam contractul de finantare, respectiv sa respectam acest contract de delegare si planul tarifar. Vreau sa va spun ca in luna martie 2015, in baza solicitarilor Ministerului Mediului, respectiv al Ministerul Fondurilor Europene prin care ne somau cu privire la majorarea tarifelor si ne specificau ca vom pierde finantarea si vom fi nevoiti sa returnam banii, chiar daca am considerat ca societatea Vital poate sa suporte toate costurile finantarii fara sa majoreze tarife, aceste aspecte fiind clar reliefate si justificate de catre analize economice facute intr-un mod extern, nu de catre cei din societatea Vital, totusi am mers la Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara (ADI) Maramures in care am discutat aceste aspecte. In aceasta adunare au fost prezenti majoritatea primarilor din judetul Maramures, inclusiv reprezentantul Consiliului Judetean Maramures in care ne-am spus fiecare punctul de vedere cu privire la majorarea tarifelor. Singurul primar care a votat impotriva majorarii tarifelor a fost primarul municipiului Baia Mare, Catalin Chereches. Restul, toti, au votat pentru majorarea tarifelor”, a mai adaugat Catalin Chereches.

Aproximativ 20% din productia de apa a municipiului Baia Mare este furata



Catalin Chereches a mai aratat ca, in momentul de fata, consumatorii din municipiul Baia Mare platesc inclusiv furtul din retelele publice de apa si canalizare. In aceste conditii, in opinia primarului, cea mai buna solutie ar fi infiintarea unei societati care sa gestioneze individual municipiul Baia Mare in ceea ce priveste serviciile de apa potabila si canalizare.

“Consider ca daca administram printr-o societate doar apa si canalizarea din municipiul Baia Mare si probabil din zona metropolitana, daca eliminam furturile de apa prin verificarea fiecarui contract, municipiul Baia Mare ar putea sa aiba un pret la apa cel putin cu 30%- 40% mai mic decat are acum. Asta doar dintr-o chestiune care tine, pur si simplu, de calcul economic, fara sa eficientizam absolut nimic in societate. Asadar, acestea vor fi propunerile pe care le voi face Consiliului Local Baia Mare ca si actionar majoritar al societatii Vital. Vom convoca o Adunare Generala ADI Apa – Canal Maramures in care ne vom spune punctul de vedere. Vom informa finantatorii si vom face calculele din perspectiva economica astfel incat sa poata sa fie modificate toate contractele de finantare pe care le avem si lucrurile pe care societatea si le-a asumat. Asadar, cred ca printr-o administrare strict la nivelul municipiului Baia Mare, printr-o noua societate a apei si canalizarii, prin pachete sociale pentru familiile cu venituri reduse, prin verificarea fiecarui contract de furnizare a apei si canalizarii si prin eliminarea furturilor, Baia Mare poate sa aiba tarife mult reduse fata de cele care sunt astazi platite de catre cetateni sau de catre persoanele juridice. Mai mult decat atat, nu cred ca cetatenii municipiului Baia Mare trebuie sa duca in spate un intreg judet. Nu cred ca cetatenii municipiului Baia Mare trebuie sa plateasca apa si canalizarea din toate satele din judetul Maramures”, a spus Catalin Chereches, primarul municipiului Baia Mare.

Cel mai probabil, noua societate va fi infiintata pana in 1 ianuarie 2016. Intentia de a pune bazele unui astfel de serviciu va fi prezentata si consilierilor locali in sedinta care va avea loc vineri, 23 octombrie.

“Fiind primar al municipiului Baia Mare, am aceasta datorie sa apar interesele cetatenilor municipiului Baia Mare si politica aceasta de a ajuta cu orice pret pe cei din alta parte nu cred ca este una care sa ne duca intr-o directie buna. Vom ajunge sa facem in acest fel lucruri nedorite si in Baia Mare si in intreg Maramuresul. Prefer sa punem la punct sistemul de apa si canalizare aici, in Baia Mare, la un pret redus, asa cum merita cetatenii municipiului Baia Mare. Si lucrul acesta se poate, se poate chiar si la jumatate fata de pretul actual. Raportandu-ne la cat avem noi productia, cat exista pierdere in afara municipiului, faptul ca noi avem un grad de incasare de 92-95% iar inafara orasului este un grad de incasare de maxim 70%. Si din diferenta asta se pot extrage anumite concluzii”, a mai adaugat Catalin Chereches, primarul municipiului Baia Mare.